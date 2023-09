Starfield-də Grav Jump-dan Necə İstifadə Edilir: Sistemlər Arasında Səyahət üçün Bələdçi

By

Çox gözlənilən Starfield oyununda ən vacib xüsusiyyətlərdən biri Grav atlamasıdır. Bu yenilikçi qabiliyyət oyunçulara müxtəlif planet sistemləri və qalaktikalar arasında səyahət etməyə imkan verir. Fərqli planetləri araşdırmaq və həyəcanlandıran sərgüzəştlərə başlamaq istəyirsinizsə, Grav tullanmasını mənimsəməli olacaqsınız.

Elmi fantastika filmlərində ulduzlararası səyahət anlayışına bənzər, Starfilddə Grav jumpindən istifadə etmək bir neçə addım tələb edir. İlk və ən vacib addım gücün Grav sürücüsünə paylanmasıdır. Bu gücün bölüşdürülməsi prosesi uğurlu Grav sıçrayışı üçün çox vacibdir.

Starfield-də Grav jumping həyata keçirmək üçün bu sadə addımları yerinə yetirin:

1. Ulduz cədvəlini açın və səyahət etmək istədiyiniz sistemi seçin. Unutmayın ki, siz yalnız ağ işarələnmiş sistemlərə səyahət edə bilərsiniz, qırmızı sistemlər isə hələlik əlçatmaz olacaq.

2. İstədiyiniz sistemi seçdikdən sonra “Atla” düyməsini sıxın. Bu, oyunu sizdən Grav diskinizə güc ayırmağı xahiş edəcək.

3. Digər bölmələrdən gücü götürmək və ehtiyatlarda saxlamaq üçün ox düymələrinizdən istifadə edin. Sonra, saxlanılan gücü Grav sürücüsünə köçürün.

4. Gücü bölüşdürdükdən sonra sıçrayışı yenidən başlamağa cəhd edin və Grav diskiniz düzgün işləyəcək. Əvvəlcə Grav sürücüsü zəif ola bilər, ancaq onu təkmilləşdirmək seçiminiz var.

Grav sürücünüzü təkmilləşdirmək üçün enmə podunun yaxınlığında yerləşən böyük şəhərlərdə yerləşən Gəmi Xidmətləri Texnikilərindən hər hansı birini ziyarət edin. Grav sürücüsünü təkmilləşdirmək sizə başqa cür əlçatmaz olan ulduz sistemlərinə səyahət etməyə imkan verəcək.

Unutmayın ki, yeni ulduz sistemlərini araşdırmaq və gəminizin imkanlarını təkmilləşdirmək Starfield təcrübəsinin əsas aspektləridir. Beləliklə, Grav jump funksiyasından maksimum yararlanın və oyunda həyəcanlandıran macəralara başlayın.

