Birinci Üstünlük Biometrik Texnologiya Provayderi Infinite ID əldə edir

Məşğulluq fonunun yoxlanılması və yoxlanılması xidmətlərinin təminatçısı olan First Advantage, biometrik texnologiya provayderi Infinite ID-ni 41 milyon dollara nağd pulla aldığını elan etdi. Satınalma First Advantage-in ABŞ-dakı müştəriləri üçün şəbəkə və şəxsiyyət yoxlama təkliflərini genişləndirmək məqsədi daşıyır.

Qərargahı Nyu-Yorkun Hicksville şəhərində yerləşən Infinite ID özəl investisiya firması Enlightenment Capital-ın portfel şirkətidir. Şirkətin illik gəlirinin 10 milyon dollardan çox olacağı gözlənilir. Biometrik texnologiya təminatçısı müdafiə və kəşfiyyat, milli təhlükəsizlik, hüquq-mühafizə, sərhəd təhlükəsizliyi, fəlakətlərə cavab və fövqəladə halların idarə edilməsi və korporativ təhlükəsizlik daxil olmaqla müxtəlif sektorlar üçün identifikasiya və autentifikasiya vasitələri təklif edir.

First Advantage şirkətinin baş direktoru Skott Staples bildirib ki, Infinite ID-nin proqram təminatı şirkətin mövcud RightID və Digital Identity Services təkliflərini tamamlayır. Bu satınalma First Advantage-in məhsul portfelinin və əsas biznesinin genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilir.

Bu satınalma ilə First Advantage işəgötürənlərə riskləri azaltmağa və uyğunluğu qorumağa kömək etmək üçün qabaqcıl biometrik texnologiya həlləri təqdim etmək imkanlarını artırmaq məqsədi daşıyır. Biometrik autentifikasiya şəxsin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün barmaq izləri, üz tanıma və ya irisin skan edilməsi kimi unikal fiziki və ya davranış xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə yüksək səviyyəli təhlükəsizlik təklif edir.

Mənbələr: Birinci Üstünlük, Sonsuz İD

