The Orchard İngiltərə DSP-ləri üçün Rəqəmsal Hesab Meneceri işə götürür

By

Aparıcı musiqi paylama şirkəti olan The Orchard, Apple, Amazon və VEVO kimi Böyük Britaniyanın rəqəmsal xidmət təminatçıları (DSP) ilə əsas əlaqələri idarə etmək üçün Rəqəmsal Hesab Meneceri axtarır. Rol, rəssamlar və etiketlər üçün cəlbedici məzmun kampaniyaları yaratmaq, həmçinin rəqəmsal pərakəndə satışçılarla gündəlik münasibətləri idarə etmək üçün etiket idarəetməsi və marketinq qrupları ilə sıx işləməyi əhatə edir.

Məsuliyyətlərə pleylist yerləşdirmələri və birgə marketinq kampaniyaları üçün pitchinq, eləcə də görüşlərdə, tədbirlərdə və konsertlərdə iştirak etməklə rəqəmsal pərakəndə satışçılarla əlaqələri saxlamaq daxildir. Bundan əlavə, Rəqəmsal Hesab Meneceri etiketlərin və rəssamların ehtiyaclarını ödəmək üçün buraxılış cədvəlini prioritetləşdirəcək və təhlil edəcək, təhlil və nəticələri maraqlı tərəflərə çatdıracaq.

İdeal namizəd iki ildən çox musiqi sənayesi təcrübəsinə, aparıcı rəqəmsal pərakəndə platformalar haqqında güclü biliyə və satış strategiyasını yaxşı başa düşməlidir. Pərakəndə hesablar və ya rəqəmsal marketinq platformaları ilə ünsiyyət təcrübəsi, əla ünsiyyət bacarıqları, sosial media mənzərəsini dərindən başa düşmək və güclü analitik qabiliyyətlərə üstünlük verilir. Excel, PowerPoint və Word ilə də tanışlıq tələb olunur.

Orchard müasir, müxtəlif və innovativ iş mühiti ilə qlobal səhnədə yaradıcı səyahətə töhfə vermək imkanı təqdim edir. Onlar həmçinin öyrənmə və inkişafa sərmayə, həmçinin özəl tibbi sığorta, səxavətli pensiya sxemi, həyat sığortası və gəlirlərin qorunması kimi bir sıra üstünlükləri təmin edir.

Bu vəzifəyə müraciət etmək üçün aşağıdakı linkə daxil olun: (link silindi)

The Orchard haqqında:

The Orchard qabaqcıl musiqi, video və film yayımı şirkəti və qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən yüksək səviyyəli Çox Kanallı Şəbəkədir. Onların satış və marketinqə vahid yanaşması, sənayenin aparıcı texnologiyası və əməliyyatları ilə birlikdə rəqəmsal, fiziki və mobil satış nöqtələrində əhatə dairəsini və gəliri artırır. 1997-ci ildə əsası qoyulan The Orchard əyləncə sənayesindəki biznesləri və yaradıcıları gücləndirir.

Mənbə:

- Meyvə bağı

– Greenhouse.io