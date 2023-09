Apple Store veb-saytı iPhone 15-in təqdimatı ərəfəsində oflayn olur

Apple Store veb-saytı çərşənbə axşamı səhər, iPhone 15-in çoxdan gözlənilən təqdimatına bir neçə saat qalmış müvəqqəti olaraq oflayn oldu. Açılış səhifəsində veb-saytın yenilənmədən keçdiyini bildirən bir mesaj göstərilir və ziyarətçiləri tezliklə yenidən yoxlamağa çağırırdı. iPhone 15-in təqdimat tədbiri ilə əlaqəli mavi-boz rəngli animasiyalı Apple loqosu canlı yayıma işçi keçidlə birlikdə nümayiş etdirildi.

Apple-ın CEO-su Tim Kuk Apple Parkın Stiv Cobs Teatrında ET vaxtı ilə saat 1:15-da şirkətin qabaqcıl məhsulunun ən son versiyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Veb saytın çökməsinin iPhone XNUMX-ə olan böyük marağın nəticəsi olub-olmaması və ya Apple-ın onlayn bazarında dəyişiklik edib-etməməsi hələ də bəlli deyil.

iPhone 15-in 22 Sentyabrda satışa çıxarılması gözlənilir, üç model fərqli qiymət nöqtələrində mövcuddur. Standart versiya 799 dollardan başlayacaq, Pro Max seçimi isə 1,099 dollardan başlayacaq. iPhone 15-də diqqətəlayiq dəyişikliklərdən biri Avropa İttifaqının mandatına uyğun olaraq USB-C standart şarj portunun qəbul edilməsidir. Bu hərəkət Apple-ın özəl Lightning şarj portundan ayrıldığını göstərir.

iPhone 15 ilə bağlı söz-söhbətlərə cihazın kilidini açmadan və ya proqramlar arasında naviqasiya etmədən istifadəçilərə müxtəlif funksiyalara və parametrlərə sürətli çıxışı təmin edəcək “Fəaliyyət Düyməsi”nin tətbiqi daxildir. Təfərrüatlar az olsa da, ekspertlər bu düymənin iPhone 15 Pro-nu əvvəlki modellərdən fərqləndirə biləcəyinə inanırlar.

Apple adətən payızda yeni məhsul təqdim edir və iPhone 14 keçən ilin sentyabrında buraxılıb. Bu yaxınlarda 3 trilyon dollarlıq rekord bazar kapitallaşmasına çatan şirkətin səhmləri çərşənbə axşamı səhər erkən ticarət zamanı cüzi eniş yaşadı.

Mənbələr: The New York Post, MacRumors, The Associated Press