ABŞ-da ən yaxşı pulsuz və pullu iPhone proqramları

Bu yazıda biz ABŞ-da ən yaxşı pulsuz və pullu iPhone proqramlarını araşdıracağıq. Bu proqramlar müxtəlif funksiyalar təklif edir və müxtəlif maraq və ehtiyaclara cavab verir.

ABŞ-da ən yaxşı pulsuz iPhone proqramları arasında diqqət çəkən proqramlardan biri Temu: Milyarder kimi alış-veriş edin. Temu istifadəçilərə lüks əşyalar almağa və milyarderin həyat tərzini yaşamağa imkan verir. Digər populyar proqramlar YouTube TV-dir ki, bu da istifadəçilərin zövq alması üçün geniş spektrli axın məzmunu təklif edir. Siyahıda viral qısa videoları ilə tanınan TikTok da yer alır.

Digər tərəfdən, ABŞ-da ən çox ödənişli iPhone tətbiqləri sırasına oyunçulara öz dünyalarını yaratmağa imkan verən çox məşhur oyun olan Minecraft daxildir. Geometry Dash musiqi və bacarıq əsaslı oyunu birləşdirən başqa bir ödənişli proqramdır. Tanınmış stolüstü oyun olan MONOPOLY-in rəqəmsal versiyası da iPhone istifadəçiləri üçün əlçatandır.

Siyahıya daxil olan digər ödənişli proqramlar arasında əyləncəli əyləncə oyunu olan Heads Up! və oyunçuların bəşəriyyəti yoluxdurmaq və məhv etmək üçün patogen yaradaraq inkişaf etdirdiyi strateji simulyasiya oyunu olan Plague Inc.

Bu proqramlar oyunlardan tutmuş həyat tərzi təcrübələrinə qədər bir sıra əyləncə seçimləri təklif edir. İstər dəbdəbəli alış-veriş təcrübəsi və ya oynamaq üçün cəlbedici oyun axtarırsınızsa, App Store-da mövcud seçimlər var.

