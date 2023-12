“Kərpic”ə dair yeni anlayışlar: Ulduzların yaranması sirlərinin açılması

By

Xülasə: Florida Universitetinin astronomu Adam Ginsburqun rəhbərlik etdiyi bu yaxınlarda aparılan araşdırma qalaktikamızın mərkəzində yerləşən “Kərpic” kimi tanınan sirli qaranlıq bölgə, Süd Yolu haqqında qiymətli fikirlər təqdim edib. Bu turbulent qaz buludu, yeni ulduzların yaranmasına mane olan unikal xüsusiyyətlərinə görə elm adamlarını çoxdan maraqlandırıb. Güclü James Webb Kosmik Teleskopundan (JWST) istifadə edərək, tədqiqatçılar The Brick-də gözlənilməz dərəcədə yüksək donmuş karbonmonoksit (CO) konsentrasiyasını aşkar etdilər və bununla da regionda ulduzların əmələ gəlməsi prosesləri ilə bağlı mövcud təsəvvürlərə meydan oxudular.

İllərdir ki, “Kərpic” elmi ictimaiyyətdə ekspertlər arasında canlı mübahisələrə səbəb olan müəmma olaraq qalır. Bununla belə, son tapıntılar fonunda bu bölgə tədqiqatların mərkəzinə çevrilib və alimləri ulduz əmələ gəlməsi ilə bağlı mövcud nəzəriyyələri yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb.

Bu irəliləyişin əhəmiyyətini izah edən Adam Ginsburq vurğulayır: “JWST ilə indi molekulları bərk formada araşdırmaq imkanımız var, halbuki əvvəlki müşahidələrimiz qaz halları ilə məhdudlaşırdı. Bu yeni perspektiv bizə molekulların paylanması və daşınması haqqında daha dolğun anlayış verir”.

Əvvəlki tədqiqatlar əsasən CO qazının buraxılan işıq vasitəsilə təhlilinə əsaslanırdı. Bununla belə, bu yanaşma məhdudlaşdırıcı oldu, çünki Kərpicdə CO buzunun paylanmasını izləmək üçün güclü ulduz işığı və isti qaz tələb olunurdu. Alternativ metodologiyadan istifadə etməklə tədqiqatçılar tədqiqatlarını on mindən çox ulduzu əhatə edəcək şəkildə genişləndirə bildilər və ulduzlararası buzun xüsusiyyətlərinə dair əvəzsiz anlayışlar təqdim etdilər.

Bu son kəşflər öz Günəş Sistemimizdəki molekulların mənşəyinin açılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Güman edilir ki, bu molekullar bir zamanlar kiçik toz dənələri içərisində bağlanmış, sonradan planetlər və kometlər kimi səma cisimlərini əmələ gətirmişlər. Bu tapıntılar sadəcə aysberqin görünən hissəsini təmsil edir, çünki tədqiqatçılar JWST ilə gələcək müşahidələr vasitəsilə səma buzlarının kəşflərini davam etdirməyi planlaşdırırlar.

Adam Ginsburq belə nəticəyə gəlir: “Spektroskopiyadan istifadə etməklə biz CO, su, CO2 və kompleks molekulların nisbi miqdarını ölçə bilərik ki, bu da bu qaz buludlarında zamanla kimyanın irəliləyişinə nəzər salır.”

The Astrophysical Journal-da dərc edilmiş “Qalaktik Mərkəz Buludunda CO-nun absorbsiyası G0.253+0.015” adlı bu təməlqoyucu tədqiqat ulduzların əmələ gəlməsinin sirlərini açmaqda mühüm addım rolunu oynayır və bizim anlayışımızda gələcək irəliləyişlərə yol açır. Kainat.