Yeni tədqiqat Saturnun peyki Enseladdan üzvi molekulların toplanması potensialını göstərir

By

Xülasə: Kaliforniya San Dieqo Universitetində tədqiqatçılar tərəfindən aparılan son araşdırma, Saturnun peyki Enceladusun buz lələklərindən potensial olaraq amin turşuları olan zədələnməmiş buz dənələrinin toplana biləcəyini göstərir. Tədqiqat toqquşmaları araşdırmaq üçün fiziki aparatdan istifadə etdi və aşkar etdi ki, buz dənələrinin içindəki amin turşuları 9,400 mil/saat-a qədər zərbə sürətinə dözə bilir, bu da kosmik gəmilərin onları məhv etmədən toplamasına imkan verir. Bu kəşf təkcə Enceladusu deyil, həm də Yupiterin Avropası kimi digər su daşıyan peykləri öyrənmək üçün təsir göstərir.

Alimləri çoxdan Enseladın yeraltı okeanında, xüsusən də onun səthindən qalxan buz lələklərində həyat əlamətlərinin tapılması ehtimalı maraqlandırır. Bununla belə, bu şleyflərdən üzvi molekulları onlara zərər vermədən toplamaq əhəmiyyətli bir problem olmuşdur. Bu araşdırma, Enceladusdan zədələnməmiş buz dənələrini qorumaq və onların tərkibindəki birləşmələr haqqında aydın bir anlayış əldə etməyin mümkün ola biləcəyini təklif edən bir ümid şüası verir.

Təcrübə yüksək gərginlikli iynə vasitəsilə suyu itələməklə buz hissəciklərinin yaradılmasından ibarət idi ki, bu da suyun kiçik damlacıqlara parçalanmasına səbəb olur. Bu damcılar daha sonra vakuuma daxil olduqdan sonra buz dənələrinə kristallaşdı. Tədqiqatçılar daha sonra bərkimiş taxılları spektrometrdən vuraraq təhlil etdilər.

Tədqiqatda iştirak edən tədqiqatçılardan biri Robert Continetti, "Biz nümayiş etdirdik ki, Enseladın buz lələklərindən üzvi molekulları məhv etmədən toplamaq mümkündür". Bu irəliləyiş, Yupiterin peyki Europa-da buz dənəciklərindən oxşar amin turşularını toplaya bilən Europa Clipper kimi gələcək missiyalar üçün maraqlı imkanlar açır.

Bu araşdırmanın nəticələri “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc edilib və yerdənkənar həyatı anlamaqda irəliyə doğru mühüm addımı ifadə edir. Diqqət Enceladus üzərində olsa da, bu tədqiqatın nəticələri Günəş sistemimizdəki tək aydan kənara çıxır. Kosmosa səyahət zamanı amin turşularının sağ qalma qabiliyyətinə dair anlayışlar təqdim etməklə, bu tapıntılar daha geniş kəşfiyyata və digər su ilə zəngin mühitlərdə həyat axtarışına yol açır.