Rubin Rəsədxanası ilə hər il onlarla ulduzlararası obyekt kəşf edə bilərikmi?

Astronomlar 2025-ci ildə ilk işıqlandırılacaq Vera Rubin Teleskopunu səbirsizliklə gözləyirlər. Çili And dağlarının hündürlüyündə yerləşən bu yerüstü teleskop dünyanın ən güclü rəqəmsal kamerası ilə təchiz olunacaq – balıq ilə 3,200 meqapiksellik kamera - göz lensi. Teleskopun əsas layihəsi olan Legacy Survey of Space and Time (LSST) ilə ulduzlararası obyektlər də daxil olmaqla milyonlarla göy cismi haqqında məlumat toplayacağı gözlənilir.

LSST bir neçə gecədən bir cənub yarımkürəsində görünən bütün səmanı skan edə, obyektlərin təkrar müşahidələrini apara və qiymətli məlumatlar əldə edə biləcək. Bu məlumat zənginliyi astronomlara müxtəlif göy cisimlərinin, o cümlədən Günəş Sistemimizdən keçən ulduzlararası obyektlərin mövqelərini və orbitlərini hesablamağa imkan verəcək. LSST-nin sürətli səyahətləri zamanı zəif ulduzlararası obyektləri tutmaq üçün unikal qabiliyyəti onu bu obyektlərin öyrənilməsində potensial oyun dəyişdiricisinə çevirir.

arXiv-də dərc olunan son məqalədə astronomlar Dusan Marceta və Darryl Z. Seligman, LSST-nin hər il potensial olaraq 70-ə qədər ulduzlararası obyekti aşkarlaya biləcəyini təxmin etdilər. Onlar LSST müşahidələrini simulyasiya etmək və müxtəlif şəraitlərdə ulduzlararası obyektlərin aşkarlanmasını qiymətləndirmək üçün Object In Field (OIF) alqoritmi adlı alətdən istifadə ediblər. Onların təxminindəki diapazon ulduzlararası obyektlərin populyasiyasının qeyri-müəyyən və qeyri-məhdud təbiətindən irəli gəlir.

LSST-nin bir üstünlüyü onun sürətli hərəkət edən obyektlərin məruz qalma zamanı öz mövqelərini dəyişərək fotonları çoxlu piksellər arasında yayması zamanı baş verən “arxada qalan itki” effektini yumşaltmaq qabiliyyətidir. Bu çətinliyə baxmayaraq, LSST-nin simulyasiyaları göstərir ki, ulduzlararası cisimlər hələ də Günəş sisteminin ən sürətli populyasiyalarının sürətini aşan sürətlərlə aşkar edilə bilər.

FAQ

LSST nədir?

LSST və ya Kosmos və Zamanın Mirası Tədqiqatı Vera Rubin Rəsədxanasının əsas layihəsidir. O, Çili And dağlarında yerləşən rəsədxanada yerləşdirilmiş dünyanın ən güclü rəqəmsal kamerasından istifadə edərək milyonlarla göy cismi haqqında məlumat toplamaq məqsədi daşıyır.

LSST potensial olaraq neçə ulduzlararası obyekti aşkar edə bilər?

Astronomlar hesab edirlər ki, LSST potensial olaraq hər il 70-ə qədər ulduzlararası obyekt aşkar edə bilər.

Ardıcıl itki effekti nədir?

Ardıcıl itki effekti, sürətlə hərəkət edən bir cismin ekspozisiya zamanı öz mövqeyini dəyişdiyi zaman baş verir ki, bu da fotonların çoxsaylı piksellər arasında yayılmasına səbəb olur. Bu effekt ulduzlararası obyektlərin aşkarlanmasını çətinləşdirə bilər.

Vera Rubin Teleskopunun ilk işığı nə vaxt olacaq?

Vera Rubin Teleskopunun ilk işığının 2025-ci ildə olacağı gözlənilir.

LSST ilə ulduzlararası obyektin aşkarlanması üzrə tədqiqatı kim aparmışdır?

Astronomlar Dusan Marceta və Darryl Z. Seligman LSST-dən istifadə edərək ulduzlararası obyektlərin aşkarlanması üzrə araşdırma aparıblar.