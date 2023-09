Astronomlar İlk Dəfə Ia Tipi Supernovadan olan radiodalğaları müşahidə ediblər

By

Astronomlar Tip Ia fövqəlnovasından yayılan radiodalğaları aşkar edərək görünməmiş kəşf ediblər. Bu əsaslı müşahidə ağ cırtdan partlayışlarının təbiəti və onların heliumla zəngin mühitləri haqqında yeni anlayışları ortaya qoyur.

Tip Ia fövqəlnovalar ağ cırtdan ulduzlarda baş verən nüvə partlayışlarıdır. Onlardan astronomlar kosmoloji məsafələri ölçmək və Kainatın genişlənməsini öyrənmək üçün geniş istifadə edirlər. Bununla belə, Tip Ia fövqəlnovanın arxasındakı dəqiq mexanizm tam başa düşülməyib. Ehtimal olunur ki, partlayış, akkreditə olunmuş materialın əsasən hidrogendən ibarət olduğu yoldaş ulduzun kütləvi yığılması nəticəsində baş verir. Bununla belə, ağ cırtdanların artıq xarici hidrogen təbəqəsini itirmiş bir yoldaş ulduzdan heliumu toplaya biləcəyi də fərz edildi.

Ağ cırtdan partlayışlarını əhatə edən sirrlərdən biri də yoldaş ulduzdan ayrılmış maddənin davranışıdır. Bütün material ağ cırtdanın üzərinə düşmür; onun bir hissəsi ikili ulduz sisteminin ətrafında ulduz ətrafı material buludunu əmələ gətirir. Bu ulduz ətrafı materialdan keçən partlayışdan gələn şok dalğalarının atomları həyəcanlandıracağı və güclü radio dalğalarının yayılması ilə nəticələnəcəyi gözlənilirdi. Ia tipli fövqəlnovaların dairəvi material buludunda baş verən çoxlu müşahidələrinə baxmayaraq, indiyədək radio dalğası emissiyaları aşkar edilməmişdi.

Stokholm Universiteti və Yaponiya Milli Astronomiya Rəsədxanasının üzvləri də daxil olmaqla beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu 2020-ci ildə partlayan Ia tipli fövqəlnovanı müşahidə ediblər. Onlar aşkar ediblər ki, bu fövqəlnova əsasən heliumdan ibarət çevrəvi ulduz materialı ilə əhatə olunub. Bundan əlavə, onlar fövqəlnovadan gələn radio dalğalarını uğurla aşkar ediblər. Müşahidə olunan radio dalğa gücünü nəzəri modellərlə müqayisə edən tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, ağ cırtdan ildə Günəş kütləsinin təxminən 1/1000 nisbətində material toplayır. Bu, xarici təbəqəsi əsasən heliumdan ibarət olan bir yoldaş ulduzdan kütləvi yığılma nəticəsində yaranan ilk təsdiqlənmiş Tip Ia supernovadır.

Heliumla zəngin bu tip Ia fövqəlnovadan radio dalğalarının kəşfinin partlama mexanizmi və Tip Ia fövqəlnovaya aparan şərtlər haqqında anlayışımızı dərinləşdirəcəyi gözlənilir. Tədqiqat qrupu, bu partlayıcı hadisələrə səbəb olan təkamül haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün digər Tip Ia fövqəlnovalarından radio emissiyalarının axtarışını davam etdirməyi planlaşdırır.

