Şimal-Qərb Tibb Tədqiqatına görə, sitoskeletal zülallar yumurtanın inkişafında mühüm rol oynayır

Şimal-Qərb Təbabəti alimləri meyvə milçəklərində inkişaf etməkdə olan yumurtaların böyüməsində sitoskeletal zülalların rolunu aşkar ediblər. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan araşdırma yumurta hüceyrələrinin digər qardaş hüceyrələrdən necə əmələ gəldiyinə və fərqləndiyinə işıq salır.

Oositlər və ya inkişaf etməkdə olan yumurtalar, bir hüceyrə özünü oosit kimi fərqləndirdikdə əmələ gəlir, qalan hüceyrələr isə oositi böyümə üçün lazım olan materiallarla təmin edən "tibb" hüceyrələrə çevrilir. “Qaliblər hər şeyi alır” kimi tanınan bu bir-biri ilə əlaqəli hüceyrə quruluşları həm meyvə milçəklərində, həm də məməlilərdə mövcuddur.

Doktor Vladimir Gelfandın laboratoriyası bu prosesin arxasında duran mexanizmləri daha yaxşı başa düşmək üçün araşdırma aparıb. Onlar aşkar etdilər ki, oositlər parazit rolunu oynayır, tibb bacısı hüceyrələri bütün lazımi zülalları istehsal edir, daha sonra sitoplazmik dinein molekulyar motoru ilə mikrotubullar boyunca oositlərə daşınır.

Meyvə milçəklərini model sistemi kimi istifadə edərək, alimlər yumurtalıqları yetişdirdilər və oositlərin zülalların və resursların daşınması üçün hüceyrələrarası magistral yol kimi xidmət edən daha çox sayda mikrotubul əmələ gətirdiyini müşahidə etdilər. Meyvə milçəklərində mikrotübüllərin böyüməsi, insanlarda mikrotubulların böyüməsindən məsul olan XMAP215 zülalının əvəzinə mini mil (Msps) adlı genetik homoloq tərəfindən tənzimlənir.

Tədqiqat, Msps zülalını hazırlamaq üçün təlimatları daşıyan Msps mRNA-nın oositdə cəmləşdiyini ortaya qoydu. mRNT-nin yıxılması mikrotübüllərin inkişafına və hüceyrə böyüməsinə mənfi təsir göstərdi. Dineinin oositdə Msps mRNA-nın yığılmasından məsul olduğu da aşkar edilmişdir.

Dineinin çıxarılması oositdə mRNT miqdarını azaltdı, bu da normal hüceyrə inkişafını dayandırdı. Bu, tədqiqatçıları Msps və dyneini oosit ixtisaslaşması və inkişafını idarə edən dinamik bir duet kimi müəyyən etməyə səbəb oldu.

Tapıntılar oosit inkişafını təşviq edən dynein və Msps arasında müsbət əks əlaqə yaradır. Gələcək tədqiqatlar hansı hüceyrələrin oositlərə çevrildiyini müəyyən edən amilləri başa düşməyə yönəldiləcəkdir.

Tədqiqat Milli Ümumi Tibb Elmləri İnstitutunun qrantı ilə dəstəkləndi.

Mənbə:

– Milli Elmlər Akademiyasının Materialları

– Gelfand Laboratoriyası