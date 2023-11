İnqilabi Kəşf Ulduz Olun Təbiətinə İşıq Tutdu

By

Lids Universitetinin alimləri, kainatdakı ən əhəmiyyətli və ümumi ulduzlardan bəziləri olan Be ulduzları haqqında anlayışımızı tamamilə dəyişdirə biləcək əsaslı bir kəşf etdilər. Əvvəlki fərziyyələr Be ulduzlarının əsasən qoşa ulduz sistemlərində mövcud olduğunu iddia edirdi, lakin yeni sübutlar onların əslində üçlü ulduz sistemlərinin bir hissəsi ola biləcəyini göstərir.

Rəhbərliyi ilə t.ü.f.d. tələbə Jonathan Dodd və professor René Oudmaijer, tədqiqatçılar bu ulduzların gecə səmasında hərəkətini təhlil etmək üçün Avropa Kosmik Agentliyinin Gaia peykindən alınan məlumatlardan istifadə etdilər. Onların müşahidələri göstərdi ki, Be ulduzlarının gözlənildiyindən daha az yoldaş nisbəti var ki, bu da ilkin olaraq onların yaranması ilə bağlı suallar yaradır.

Lakin əlavə araşdırmalar göstərdi ki, daha böyük ayrılıqlarda yoldaş ulduzların nisbəti Be ulduzları ilə digər B ulduzları arasında oxşardır. Bu, tədqiqatçıları bu sistemlərdə üçüncü ulduzun tez-tez mövcud olduğu qənaətinə gətirdi və bu, yoldaş ulduzu Be ulduzuna yaxınlaşmağa sövq etdi. Bu yaxınlıq kütlənin bir ulduzdan digərinə ötürülməsinə imkan verir və nəticədə fərqli Be ulduz diski əmələ gəlir.

Bu kəşf Be ulduzlarının ətrafındakı disklərin yalnız ulduzların özlərinin sürətli fırlanmasından qaynaqlandığına dair əvvəlki konsensusa meydan oxuyur. Üçlü ulduz sistemlərinin təsirini nəzərə alaraq, alimlər bu maraqlı obyektlərin əmələ gəlməsi və təkamülü haqqında anlayışımızı dərinləşdirdilər.

Baş müstəntiq Prof Oudmaijer deyir ki, "onları görməməyimiz, onların indi aşkarlana bilməyəcək qədər zəif olması ola bilər" və bu yoldaş ulduzların "vampir" tərəfindən kütlələrini götürdükdən sonra daha kiçik və sönükləşə biləcəyini təklif edir. Ulduz olun.

Bu araşdırma Be ulduzlarının mürəkkəb dinamikasına yeni işıq salır və çoxlu ulduz sistemlərinin əlavə tədqiqinə ehtiyac olduğunu vurğulayır. Bu nəhəng ulduzlar haqqında biliklərimizi genişləndirməklə biz ulduzların təkamülünün daha geniş prosesləri haqqında dəyərli fikirlər əldə edirik.

FAQ

Be stars nədir?

Be ulduzları qaz halında olan materialdan hazırlanmış dairəvi diskin olması ilə xarakterizə olunan B ulduzlarının alt çoxluğudur. Bu disklər bizim günəş sistemimizdəki Saturnun halqalarına bənzəyir.

Bu kəşfin əhəmiyyəti nədir?

Be ulduzlarının üçlü ulduz sistemlərində mövcud ola biləcəyinin kəşfi onların yaranması və təkamülü ilə bağlı əvvəlki fərziyyələrə qarşı çıxır. O, bu obyektlərin mürəkkəb dinamikası haqqında dəyərli anlayışlar təqdim edir və ulduzların təkamülü haqqında daha çox anlayışımızı dərinləşdirir.

Bu kəşf necə edildi?

Tədqiqatçılar gecə səmasında ulduzların hərəkətini izləyən Avropa Kosmik Agentliyinin Gaia peykindən alınan məlumatları təhlil ediblər. Be ulduzlarının hərəkətlərini müşahidə edərək, onlar bir çox hallarda üçüncü ulduzun olması barədə nəticə çıxara bildilər ki, bu da Be ulduz diskinin formalaşmasına təsir göstərir.

Bunun gələcək tədqiqatlar üçün hansı təsirləri var?

Bu kəşf Be ulduzlarının təbiətini və onların formalaşmasında çoxsaylı ulduz sistemlərinin rolunu araşdırmaq üçün yeni imkanlar açır. Bu sistemlərin dinamikasını və ulduzlar arasında kütlənin ötürülməsində iştirak edən prosesləri tam başa düşmək üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var.