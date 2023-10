İqlim isindikcə ağaclar daha çox havanı çirkləndirir, araşdırmalar tapıb

Miçiqan Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılan yeni araşdırmaya görə, ağaclar, o cümlədən palıd və qovaq, qlobal temperatur artdıqca daha çox izopren buraxacaq - havanın çirklənməsinə səbəb olan birləşmə. “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc edilən araşdırmada məlum olub ki, planet istiləşdikcə palıd və qovaq kimi bitkilər daha çox izopren buraxacaq, pis hava keyfiyyətini pisləşdirəcək və hissəciklər və aşağı atmosfer ozonuna töhfə verəcək. Bununla belə, izopren havanın çirklənməsini pisləşdirsə də, həm də təmiz havanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır və bitkilərin həşəratlar və yüksək temperatur kimi stress amillərinə daha davamlı olmasına kömək edir. Tədqiqat bitkilərin davamlılığı ilə havanın çirklənməsi arasında düzgün tarazlığın tapılması ilə bağlı suallar doğurur. Tədqiqatçılar bitkilərdə izopren istehsalının arxasında duran biomolekulyar prosesləri və bu proseslərin iqlim dəyişikliyindən necə təsirləndiyini anlamaq üçün çalışırlar. Qovaq bitkilərindən istifadə etməklə aparılan təcrübələrdə tədqiqatçılar istiləşmənin izopren emissiyalarını on dəfədən çox artırdığını da aşkar ediblər.

İzopren insan fəaliyyəti nəticəsində metandan sonra Yerə atılan ikinci ən yüksək karbohidrogendir. İzopren havanın çirklənməsində olan azot oksidi birləşmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, ozon, aerozollar və insanlar və bitkilər üçün zərərli olan digər əlavə məhsullar yaradır. Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, onların tapıntıları gələcək izopren tullantılarını təxmin etməyə və ağacların əkilməsi və azot oksidi ilə çirklənmənin idarə edilməsi ilə bağlı qərarları daha yaxşı məlumatlandırmağa kömək edə bilər.

Mənbə:

- Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri