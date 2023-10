Alimlər Kütləvi Günəş Fırtınasını 14,300 il əvvəl kəşf ediblər

Beynəlxalq alimlər qrupu təqribən 14,300 il əvvəl baş vermiş nəhəng günəş fırtınası ilə bağlı əhəmiyyətli kəşf edib. Tədqiqatçılar, indiyə qədər qeydə alınan ən böyük günəş fırtınasının baş verdiyini göstərən radiokarbon səviyyələrində bir sünbül müəyyən etmək üçün qədim ağac halqalarını təhlil etdilər.

Collège de France, Aix-Marsel Universiteti və Lids Universiteti də daxil olmaqla müxtəlif qurumların tədqiqatçılarından ibarət komanda Cənubi Fransa Alplarında Drouzet çayı yaxınlığında tapılan subfosil ağac gövdələrini araşdırıb. Ayrı-ayrı ağac halqalarını tədqiq etməklə alimlər ağacın ömrünün hər ili üçün ətraf mühitdəki dəyişiklikləri yenidən qura bildilər. Çoxlu ağacların hissələrini birləşdirmək komandaya minlərlə il ərzində rekord yaratmağa imkan verdi.

Kiçik ağac halqa nümunələrinin təhlili nəticəsində tədqiqatçılar 14,300 il əvvəl radiokarbon səviyyələrində görünməmiş bir artım tapdılar. Qrenlandiya buz nüvələrindən əldə edilən berillium ölçmələri ilə müqayisələr göstərir ki, bu sünbül Yer atmosferinə əhəmiyyətli miqdarda enerji hissəcikləri buraxan böyük bir günəş fırtınası nəticəsində yaranmışdır.

Günəş fırtınaları, həmçinin tac kütləsinin atılması və ya alovlanması kimi tanınan günəş küləyi ilə Yerə doğru hərəkət edən günəşdən yüklü hissəciklərin və maqnit sahələrinin sərbəst buraxılmasını əhatə edir. Bu hissəciklər və sahələr Yerin maqnitosferi ilə toqquşduqda günəş fırtınası baş verir və nəticədə atmosferdə berillium-10 və radiokarbon (karbon-14) daxil olmaqla yeni izotoplar əmələ gəlir.

Günəş alovları və tac kütlələrinin atılması kimi ekstremal günəş hadisələrinin baş verməsinin enerjili hissəciklərin qısamüddətli partlamalarına və radiokarbon səviyyələrində sonrakı sıçrayışlara səbəb olduğu aşkar edilmişdir. Bu hadisələr Yerin infrastrukturu və sistemləri üçün potensial risklər yaradır. Elektrik şəbəkələrindəki transformatorlar daimi olaraq zədələnə bilər, bu da uzun müddət işıqların kəsilməsinə səbəb ola bilər, naviqasiya və rabitə üçün vacib olan peyklər isə işlək hala düşə bilər. Astronavtlar da yüksək radiasiya riski ilə üzləşə bilər.

Bu yaxınlarda müəyyən edilmiş 14,300 illik fırtına, 1,030 və 1,250 il əvvəl baş vermiş Miyake Hadisələrindən iki dəfə böyük olmaqla, qeydə alınmış ən böyük qasırğadır. Bununla belə, bu ekstremal günəş fırtınalarının dəqiq səbəbləri və tezliyi hələ tam başa düşülməyib və onların baş verməsini proqnozlaşdırmaq çətin olaraq qalır.

Bu günəş fırtınalarının tədqiqi günəşin davranışını və onun cəmiyyət üçün yaratdığı potensial təhlükələri başa düşməyin zəruriliyini vurğulayır. Tədqiqatçılar gələcək riskləri qiymətləndirmək üçün keçmiş günəş fırtınalarının tezliyini araşdırmaqda davam edirlər. Milli Okean və Atmosfer Administrasiyasının Kosmik Hava Proqnozu Mərkəzi kimi təşkilatlar vasitəsilə günəş aktivliyini və onun infrastruktura təsirini izləmək üçün səylər göstərilir.

“Subfossil ağaclarında 14,300 cal yr BP-də radiokarbon sıçrayışı, Gec Buzlaq dövründə qlobal karbon dövrünün impuls cavab funksiyasını təmin edir” adlı araşdırma Royal Society A Philosophical Transactions of the Philosophical Transactions of the Royal Society: Mathematical, Physical and Engineering Sciences (A) jurnalında dərc olunub. 2023).

Mənbə:

– Tədqiqat: “Subfosil ağaclarda 14,300 cal BP-də radiokarbon sıçrayışı, Gec Buzlaq dövründə qlobal karbon dövrünün impuls cavab funksiyasını təmin edir”

– Lids Universiteti: əlavə material və müsahibələr təqdim etdi.