Maraqlı bir kəşf: Günəş Analoq Planet Sistemləri

Planetlərin necə formalaşdığını və təkamül etdiyini başa düşmək üçün tədqiqatçılar diqqətlərini günəş analoqları ətrafındakı planet sistemlərinə yönəldiblər. Bu sistemlər bizim Günəş Sistemimizə bənzər mühitlərdə planetləri formalaşdıran proseslər haqqında dəyərli məlumatlar verir. TESS fotometriya məlumatlarını və SOPHIE aləti ilə əldə edilmiş spektroskopik məlumatları əhatə edən bir araşdırmanın son tapıntıları günəş analoqları TOI-1736 və TOI-2141 [mənbə] orbitində fırlanan iki cazibədar planetar sistemin aşkar edilməsini və xarakteristikasını açıqladı.

Tədqiqatçılar bu sistemlərdə ulduzların dəqiq radial sürətlərini (RV) və fiziki xassələrini toplamaq üçün ciddi spektroskopik analiz apardılar. TOI-1736 və TOI-2141 hər ikisi maraqlı xüsusiyyətlərə malik tranzit sub-Neptuna ev sahibliyi edir. TOI-1736-nın sub-Neptun radiusu 2.44±0.18 R⊕, orbital dövrü 7.073088(7) gün və kütləsi 12.8±1.8 M⊕ ilə öyünür. Digər tərəfdən, TOI-2141-in sub-Neptun radiusu 3.05±0.23 R⊕, orbital dövrü 18.26157(6) gün və kütləsi 24±4 M⊕ nümayiş etdirir.

TOI-1736-da xüsusilə cəlbedici olan onun uzunmüddətli RV variasiyalarıdır ki, bu da xətti tendensiya ilə müşayiət olunan iki planet həllini göstərir. TOI-1736 c kimi tanınan xarici yoldaş, 201.1±0.7 ms−1 RV yarı amplitüdünü nümayiş etdirir və bu, mcsini=8.09±0.20 MJup-ın proqnozlaşdırılan kütləsini təklif edir. GAIA DR3 astrometrik izafi səs-küyü təhlil edərək tədqiqatçılar TOI-1736 c kütləsini 8.7+1.5−0.6 MJup arasında qiymətləndirə bildilər. Bu super nəhəng planet 570.2±0.6 gün orbital dövrü, 0.362±0.003 ekssentriklik və 1.381±0.017 au yarım əsas oxu olan eksantrik orbiti izləyir. Maraqlıdır ki, TOI-1736 c Yerdəki bolometrik axının təxminən 0.71±0.08 dəfə qəbul etdiyi günəş analoqunun yaşayış zonasında yerləşir.

TOI-1736 b və TOI-2141 b olan tranzit sub-Neptunlar üçün kütlə-radius əlaqəsinin təhlili göstərir ki, bu planetlərin hər ikisi çox güman ki, Yerə bənzər sıx qayalı nüvəyə və su [mənbəsi] ilə zəngin bir zərfə malikdir. Bu tapıntılar kainatımızda mövcud olan müxtəlif planet sistemlərinə yeni işıq salır və planetlərin formalaşması və təkamülü haqqında dəyərli fikirlər verir.

FAQ

S: Günəş analoqu nədir?

Cavab: Günəş analoqu fiziki xüsusiyyətlərinə görə Günəşimizə çox bənzəyən ulduzdur.

S: TESS nədir?

A: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) tranzit metodundan istifadə edərək ekzoplanetləri axtarmaq üçün nəzərdə tutulmuş kosmik teleskopdur.

S: Planetlər üçün kütlə-radius əlaqəsi nədir?

Cavab: Kütlə-radius əlaqəsi planetin kütləsi ilə onun radiusu arasındakı əlaqəyə aiddir. O, alimlərə planetin tərkibi və quruluşu haqqında nəticə çıxarmağa kömək edir.

S: Yaşayış zonası nədir?

Cavab: Yaşayış zonası ulduzun ətrafındakı, bildiyimiz kimi həyat üçün əsas tərkib hissəsi olan maye suyun mövcudluğu üçün şəraitin uyğun ola biləcəyi bölgədir.