Kvant mexanikasında qorunma qanunlarının tədqiqi

Qorunma qanunları fizikada müəyyən kəmiyyətlərin və ya xassələrin zamanla təcrid olunmuş fiziki sistemlərdə saxlanmasını təsvir edən əsas prinsiplərdir. Kütlə-enerji, impuls və elektrik yükünün qorunmasını ehtiva edən bu qanunlar kainatın davranışını anlamaq üçün çox vacibdir. Onlar təbiətdə baş verə biləcək və ya mümkün olmayan prosesləri müəyyən edirlər. Məsələn, impulsun qorunması, toqquşma kimi bir hadisədən əvvəl və sonra qapalı sistemdə bütün momentlərin cəminin sabit qaldığını ortaya qoyur.

Klassik mexanikada qorunma qanunları yaxşı qurulmuş olsa da, kvant mexanikası sahəsində daha maraqlı olur. Kvant mexanikasında qorunma teoremləri əvvəldən qəbul edildiyi klassik mexanikadan fərqli olaraq fiziki sistemlərin simmetriyaları kimi prinsiplərdən əldə edilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan yeni araşdırmada tədqiqatçılar kvant mexanikasında qorunma qanunlarını daha da araşdırmaq üçün düşüncə təcrübəsi hazırlayıblar. Nəzəriyyə və prinsiplərin nəticələrini araşdırmaq üçün istifadə edilən düşüncə təcrübələri, hipotetik ssenarilər kvant mexanikasının təbiəti haqqında yeni anlayışlar verir.

Tədqiqatçıların yaratdığı düşüncə eksperimentində təkərləri bir-birinə baxan stullarda oturan iki personaj - Alice və Bob iştirak edir. Bir-birlərini itələdikdə, eyni sürətlə əks istiqamətlərdə hərəkət edirlər, nəticədə sürətlərin sabit cəmi sıfıra bərabər olur. Bu, kvant aləmində təcilin saxlanmasını nümayiş etdirir.

Bu düşüncə təcrübəsinin əhəmiyyəti onun xüsusi ssenarisindən kənara çıxır. O, müxtəlif kütlələrə, ilkin hərəkətə və mürəkkəb qarşılıqlı təsirlərə malik ssenariləri əhatə edən qorunma qanunlarının universal tətbiqini göstərir. Qorunma qanunları təbiətdə mövcud olan simmetriyalardan yaranır və onların proqnozlaşdırıla bilməsi qarşılıqlı təsirlərin xüsusi təfərrüatlarından asılı olmayaraq həyata keçirilir.

Kvant mexanikasında isə ənənəvi qorunma qanunları çətinliklərlə üzləşir. Kvant sistemində müəyyən bir kəmiyyətin ölçülməsi sistemi narahat edir, onun sonrakı təkamülünü əsaslı şəkildə dəyişdirir. Bu çətinliyin öhdəsindən gəlmək üçün tədqiqatçılar kvant sisteminin müəyyən bir ilkin vəziyyətdə hazırlanmasını və hazırlıqdan dərhal sonra qorunan kəmiyyətin ölçülməsini əhatə edən eksperimental qurğu hazırladılar. Daha sonra onlar sistemin heç bir ölçmə aparmadan təkamül etməsinə icazə verdilər və bucaq momentumunun qorunmasının hətta ayrı-ayrı hallarda da davam etdiyini ortaya qoydular.

Bu tədqiqat kvant mexanikasının əsas prinsiplərini və kvant sistemlərinin davranışını tənzimləyən qorunma qanunlarını daha dərindən başa düşməyə kömək edir. Düşüncə təcrübələri və innovativ eksperimental qurğular vasitəsilə bu qanunları tədqiq etməklə, alimlər kvant aləminin sirlərini açmağa davam edə bilərlər.

Mənbə:

– Başlıq: Təcrübələrdə izah edilən kvant mexanikasında qorunma qanunları

Mənbə: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları

Müəlliflər: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Tarix: Noyabr 2020