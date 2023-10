Eukariotların mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi: son kəşflər təkamül əlaqələrinə işıq salır

By

Eukariotlar heyvan və bitkilərdən tutmuş göbələklərə və protistlərə qədər çoxlu orqanizmləri əhatə edir. Son tədqiqatlar bu orqanizmlərin təkamül tarixinə və xüsusiyyətlərinə dair yeni anlayışlar açıb, onların əlaqələrini və unikal qabiliyyətlərini daha dərindən başa düşməyi təmin edib.

E. Hehenberger və başqaları tərəfindən Journal of Eukaryotic Microbiology jurnalında dərc edilmiş maraqlı kəşflərdən biri Parabasalia-nın iki yeni simbiontunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Snyderella spp. və Daimonympha gen. Noyabr, bu simbiontlar Cənubi Amerikanın Rugitermes termitlərində tapıldı. Bu simbiontların ən maraqlı cəhəti onların fırlanan “başı” olan unikal hüceyrə quruluşudur. Bu kəşf bu cazibədar xüsusiyyətin paralel təkamülünü təklif edir.

Bundan əlavə, S. Hess et al tərəfindən Təbiət Mikrobiologiyasında nəşr olunan bir araşdırma. fırlanan eukaryotik flagellum ilə təbii olaraq meydana gələn toroidal mikroüzgüçünü təqdim edir. Bu qeyri-adi orqanizm eukariotlarda olan mürəkkəb hərəkət mexanizmlərini nümayiş etdirir və onların diqqətəlayiq hərəkət qabiliyyətlərini başa düşməyimizə daha çox kömək edir.

Journal of Eukaryotic Microbiology-də nəşr olunan ayrı bir araşdırmada K. More, AGB Simpson və S. Hess Placopusun iki yeni dəniz növünü təsvir edirlər. Bu növlər Tetraselmisin tekasını perforasiya etmək üçün unikal qabiliyyətə malikdir və bununla da dəniz mühitində yırtıcı-ov dinamikasını dərk etməyimizi gücləndirir.

Rizariyanın təkamül tarixinə dair biliklərə əlavə olaraq, Eukaryotik Mikrobiologiya Jurnalı Sericomyxa perlucida geninin müzakirəsini təqdim edir. et sp. nov., vampirellid amöbalarının ən dərin budaqlanan nəslinin mədəni nümayəndəsi. Bu tapıntı dərin budaqlanan nəsillərin öyrənilməsinin əhəmiyyətini vurğulayır və Rhizaria haqqında anlayışımızı genişləndirir.

Trends in Ecology and Evolution, Journal of Eukaryotic Microbiology və Nature Microbiology kimi mötəbər jurnallarda dərc olunan bu tədqiqatlar eukaryotik müxtəlifliyin və təkamülün mürəkkəbliklərini açmaq üçün davamlı səyləri nümunə göstərir. Fərqli eukaryotik qruplar arasındakı əlaqələri üzə çıxarmaqla və onların unikal xüsusiyyətlərinə və qabiliyyətlərinə işıq salmaqla, bu tapıntılar Yerdəki həyatın heyrətamiz mürəkkəbliyinə dair minnətdarlığımızı artırır.

