Təkamül Prinsiplərinin Cansız Sistemlərə Tətbiqi

By

Bir qrup alim və filosof Darvinin təbii seleksiyaya əsaslanan təkamül nəzəriyyəsinin cansız sistemlərə də aid ola biləcəyini irəli sürüb. Onlar təklif edirlər ki, minerallar, ulduzlardakı dəyişikliklər və qasırğalar kimi müxtəlif sistemlər müxtəlif yollarla birləşə bilən çoxsaylı komponentlərdən ibarətdir. Bu konfiqurasiyaların bəziləri davam edir, digərləri isə yoxdur.

Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, cansız sistemlərdə müəyyən formaların davamlılığı, Darvinin təkamülündə “ən uyğun olanın sağ qalması” kimi seçim təzyiqləri ilə idarə olunur. Onlar hesab edirlər ki, bu təklif minerallar kimi statik sistemlərə, eləcə də qasırğalar, ulduzlar və hətta həyatın özü kimi dinamik sistemlərə şamil edilir. Onların işindən əvvəl canlı və cansız sistemlərdə zamanla müşahidə olunan mürəkkəbliyin artmasını izah edən heç bir qanun yox idi.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan araşdırmada tədqiqatçılar inkişaf edən sistemlərə aid olan üç seçim təzyiqini müəyyən ediblər: sabitlik, yenilik və fundamental prosesləri davam etdirmək qabiliyyəti. Onlar təklif edirlər ki, bir və ya bir neçə funksiya üçün bir çox müxtəlif konfiqurasiyalar seçilərsə, sistemin funksional məlumatı artır.

Müəlliflər hesab edirlər ki, bu yeni qanun kosmosun funksional perspektivini təmin edir. O, yeni ekoloji xüsusiyyətlərə cavab olaraq yeni funksiyaların necə yarana biləcəyi kimi mühüm əlaqələri vurğulayır. Bu, öz biosferimizin təkamülü və təşviq etdiyimiz və ya zədələdiyimiz funksiyalar haqqında introspektiv suallar doğurur.

Professor Milan Ćirković kimi bəzi ekspertlər bu işi astrobiologiya, sistem elmləri və təkamül nəzəriyyəsinə dəyərli əlavə kimi qiymətləndirsələr də, digərləri, o cümlədən professor Martin Ris buna şübhə ilə yanaşır. Rees, cansız dünyada müxtəlif materialların, mühitlərin və quruluşların meydana gəlməsinin Darvin seçiminə bənzər yeni bir təməl prinsipi tələb etmədiyini müdafiə edir.

Mənbə:

– Milli Elmlər Akademiyasının Materialları