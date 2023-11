İşıq: Buxarlanma üçün təəccüblü katalizator və onun potensial təsirləri

By

Yerdə yaxşı öyrənilmiş fiziki proses olan maye suyun buxarlanmasında təəccüblü bir amil ola bilər: işığın özü. Massaçusets Texnologiya İnstitutunun (MIT) tədqiqatçıları tərəfindən aparılan son təcrübələr maye suya tək istilikdən daha çox transformativ təsir göstərə biləcək tamamilə yeni buxarlanma mənbəyinə işıq salıb. Bu kəşf su dövrü ilə bağlı mövcud anlayışı çətinləşdirir və müxtəlif elmi sahələr üçün yeni imkanlar açır.

Tarixən suyun buxarlanması prosesi istiliyə aid edilmişdir. Bununla belə, suyun buxarlanma dərəcələrindəki uyğunsuzluqlar son illərdə riyaziyyatçıları və alimləri çaşdırıb. 2022-ci ildə aparılan bir araşdırmada tədqiqatçılar maye suyun termal həddini 278 faiz üstələyən buxarlanma dərəcəsini müşahidə etdilər.

Əvvəlcə bu tapıntılara şübhə ilə yanaşan MİT tədqiqatçıları alternativ izahatları araşdırmağa başladılar. Təcrübələri nəticəsində onlar kəşf etdilər ki, işığın, istilik olmadığı halda, maye suyun buxarlanmasına səbəb ola bilər. Bu vəhy xüsusilə maraqlıdır, çünki suyun işığı deyil, ilk növbədə istiliyi udduğu bilinir. Bu, günəş işığının su şəffaf olduqda okeanın dərinliklərinə nə üçün nüfuz edə biləcəyini izah edir və okeanın dibini yuxarıdan görməyə imkan verir.

Tədqiqatçılar, rəngli işıqları su ilə doldurulmuş hidrojel materialının üzərinə yönəltməklə, buxarlanma zamanı itirilən suyun miqdarını ölçə bildiklərini tapdılar. İstifadə olunan işıqlar istilik yaymaqdan qorunurdu, lakin yenə də materialda kondensasiya əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Bu kəşfin potensial əhəmiyyətini nəzərə alaraq, MIT tədqiqatçıları bu fenomeni "fotomolekulyar effekt" adlandırdılar. Əgər istiliksiz işıq həqiqətən buxarlanmaya səbəb ola bilirsə, onun duzsuzlaşdırma kimi sahələr üçün dərin təsiri var. Bu biliklərdən istifadə etməklə duzsuzlaşdırma proseslərinin əhəmiyyətli dərəcədə daha səmərəli və qənaətcil olmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da onların hazırkı məhsuldarlığını potensial olaraq üç və ya dörd dəfə artırır.

FAQ

S: İşıq buxarlanmaya necə səbəb olur?

Cavab: MİT tədqiqatçıları kəşf etdilər ki, yalnız işıq istilik olmadıqda maye suyun buxarlanmasına səbəb ola bilər. Su ilk növbədə istilik enerjisini udsa da, bu araşdırma göstərir ki, o, işığın da özünəməxsus dalğa uzunluqlarına məruz qaldıqda buxarlanma effekti yarada bilər.

S: Bu kəşfin hansı nəticələri var?

Cavab: Bu tapıntı suyun buxarlanması ilə bağlı ənənəvi anlayışı çətinləşdirir və su dövriyyəsinin yenidən qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə, o, duzsuzlaşdırma proseslərini təkmilləşdirmək üçün yeni imkanlar təqdim edir, potensial olaraq onları əhəmiyyətli dərəcədə daha səmərəli və qənaətcil edir.

S: Bu tapıntıları təsdiqləmək üçün davamlı səylər varmı?

Cavab: Bəli, MIT tədqiqatçıları öz nəticələrini təsdiqləmək və daha da araşdırmaq üçün artıq digər ekspertlərlə əməkdaşlığa başlayıblar. Digər tədqiqat qrupları da bu təməlqoyucu kəşfin yoxlanılmasını və müstəqil yoxlanılmasını təmin edərək, tapıntıları təkrarlamaq cəhdlərini nəzərdən keçirirlər.

S: Bu kəşf iqlim dəyişikliyinin modelləşdirilməsinə necə təsir edə bilər?

Cavab: Buxarlanma haqqında anlayışımızı gücləndirməklə, bu kəşf iqlim dəyişikliyinin modelləşdirilməsini təkmilləşdirmək potensialına malikdir. Tapıntılar su dövranı və onun qlobal iqlim modellərinə təsirini daha dəqiq proqnozlaşdırmağa və qiymətləndirməyə kömək edə bilər.

S: Bu tədqiqat haqqında daha ətraflı məlumatı haradan tapa bilərəm?

Cavab: MIT tədqiqatçıları tərəfindən aparılan araşdırma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) jurnalında dərc olunub.