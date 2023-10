Uçuşsuz çubuqlu böcəklər quşların səpilməsi ilə coğrafi maneələri dəf edə bilirlər, tədqiqat tapıntıları

By

Kobe Universitetinin yeni araşdırması göstərir ki, uça bilməyən çubuqlu böcəklər quşların yumurtalarını səpələməsi yolu ilə böyük coğrafi maneələri dəf edə bilirlər. Əvvəlki laboratoriya təcrübələri bu ehtimala işarə etsə də, Yaponiyada təbii populyasiyaların genetik analizi indi bu fikri dəstəkləyir.

Uçuşsuz çubuqlu böcəklər geniş məsafələrə və adətən uça bilməyən heyvanların genişlənməsinə mane olan coğrafi xüsusiyyətlərə paylanır. Bir çox bitki növlərinin toxumlarını yemək və həzm traktları vasitəsilə yaymaq üçün quşlara güvəndiyi kimi, onların yumurtalarının gravid (hamilə) dişilərlə qidalanan quşlar tərəfindən səpələnə biləcəyi fərz edilmişdir.

Tədqiqatçılar bu nəzəriyyəni sınamaq üçün Yaponiyada yayılmış çubuqlu böcək növü olan Ramulus mikadoya diqqət yetirdilər. Onlar müxtəlif populyasiyaların əlaqə modellərini təhlil etdilər və genetik fərqlərlə coğrafi məsafələr arasında korrelyasiya tapdılar. Bu, bəzi çubuq böcək yumurtalarının quşların həzm sistemlərində sağ qala biləcəyini və uzun məsafələrə səpələnə biləcəyini göstərir.

Proceedings of the Royal Society B-də dərc edilən araşdırma, coğrafi olaraq yüzlərlə kilometr məsafədə ayrılan yaxından əlaqəli genlərin və uça bilməyən böcəklərin adətən öhdəsindən gələ bilməyəcəyi coğrafi xüsusiyyətlərin nümunələrini ortaya qoydu. Bu, bir neçə uça bilməyən həşəratların yumurtalarını yeyən quşlar tərəfindən bir yerdən başqa yerə daşınmalı olduğu passiv uzun məsafəli genetik dağılmanın baş verdiyini göstərir.

Çubuq böcəklərin partenogenez kimi tanınan mayalanmadan canlı yumurta istehsal etmək qabiliyyəti bu yayılma metodunda həlledici rol oynayır. Əksər həşərat növləri mayalanmış yumurtalara güvənir, lakin çubuqlu böcəklərdə dişilər cütləşmədən canlı yumurta istehsal edə bilirlər.

Bu yayılma üsulu digər həşəratlarda müşahidə edilməsə də, uça bilməyən çubuqlu həşəratların diqqətəlayiq uyğunlaşma qabiliyyətini vurğulayır. Quşların həzm yollarından keçdikdən sonra yumurtalarının sağ qalması onlara coğrafi maneələri aşmağa və geniş məsafələrdə populyasiyalarını genişləndirməyə imkan verir.

