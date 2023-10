Tədqiqat Galaxy NGC 6946-da böyük miqyaslı turbulentliyi araşdırır

Hindistandan olan astronomlar NGC 6946 spiral qalaktikasının ulduzlararası mühitində (ISM) genişmiqyaslı turbulentliyi araşdırmaq üçün araşdırma aparıblar. Çapdan əvvəl arXiv serverində dərc olunmuş bu araşdırmanın nəticələri bunun mahiyyəti barədə fikir verir. fenomen.

ISM-dəki turbulentlik ulduz əmələ gəlməsi, molekulyar buludların sabitliyi və kosmik şüaların davranışı kimi müxtəlif proseslərdə həlledici rol oynayır. Çoxsaylı araşdırmalara baxmayaraq, bu turbulentliyi yaradan mexanizm hələ də yaxşı başa düşülməyib.

NGC 6946 təxminən 19.2 milyon işıq ili uzaqlıqda yerləşən parlaq spiral qalaktikadır. Tədqiqatçılar NGC 6946-da turbulentliyə daha yaxından baxmaq üçün Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) və The HI Nearby Galaxy Survey (THINGS) məlumatlarını təhlil etdilər. Neytrallığı ölçmək üçün görünmə momenti qiymətləndiricisindən (VME) istifadə etdilər. atom hidrogen (HI) sütun sıxlığı və görmə xətti turbulent sürət güc spektri.

Tədqiqatın nəticələri NGC 6946 diskində geniş miqyaslı enerji kaskadının mövcudluğunu ortaya qoyur. Güc qanunu indeksləri bu qalaktikada turbulentliyi idarə edən mexanizmin sıxıcı və solenoidal qüvvənin birləşməsindən ibarət olduğunu göstərir. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, NGC 6946-nın maqnit sahəsi, xüsusən də maqnit qolları kimi tanınan qollararası maqnit sahələri genişmiqyaslı turbulentliyi idarə etməkdə mühüm rol oynayır. Bu maqnit strukturlarının diskdəki turbulent dinamikanın nəticəsi olduğu düşünülür.

Tədqiqatın müəllifləri İSM-də turbulentliyin təbiəti ilə bağlı əlavə araşdırmaların aparılmasının vacibliyini qeyd edirlər. Onlar daha çox qalaktikada turbulentlik şəlaləsini ölçməyi və anlayışımızı gücləndirmək üçün nəticələri ədədi simulyasiyalarla şərh etməyi təklif edirlər.

Mənbə:

– Meera Nandakumar və digərləri, NGC 6946, arXiv (2023) spiral qalaktikasında genişmiqyaslı turbulentlik şəlaləsi. DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

– Phys.org