Stratosferdə bir tədqiqat təyyarəsindən toplanan məlumatları təhlil edən elm adamları təəccüblü bir kəşf etdilər - atılan kosmik gəmilərdən kiçik metal parçaları və ekzotik elementlər. Milli Okean Atmosfer Administrasiyası (NOAA), Purdue Universiteti və Lids Universiteti ilə birlikdə apardığı araşdırma, stratosferdəki hissəciklərin təxminən 10% -ində alüminium və digər metalların yerləşdiyini tapdı. Ən gözlənilməz elementlər arasında atmosferin bu bölgəsində adətən tapılmayan nadir elementlər olan niobium və hafnium var idi. Onların mənşəyinin sirri, elementləri istiliyədavamlı, yüksək performanslı ərintilərdə istifadə edən peyklərə və raket gücləndiricilərinə qədər izlədikdə həll olundu.

Tədqiqatda ayrı-ayrı hava hissəciklərini toplamaq və kimyəvi analiz etmək üçün tədqiqat təyyarəsində quraşdırılmış PALMS (Lazer Spektrometri ilə Hissəciklərin Analizi) adlı xüsusi alətdən istifadə edilib. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan tədqiqatın məqsədi stratosferdəki aerozol hissəciklərini öyrənmək olub. Yer atmosferinin ikinci təbəqəsi olan stratosferdə planeti zərərli ultrabənövşəyi şüalardan qoruyan ozon təbəqəsi yerləşir.

Son beş ildə 5,000-dən çox peykin buraxılması və onların əksəriyyətinin sonunda atmosferə yenidən daxil olması gözlənilən kosmik tullantılardan gələn çirklənmənin miqdarı kiçik görünsə də, bunun stratosfer aerozollarına necə təsir edəcəyini anlamaq lazımdır. Kosmosdakı cisimləri izləyən OrbitingNow təşkilatı hazırda aşağı Yer orbitində sonda atmosferdə yanacaq 8,000-ə yaxın obyekti izləyir.

Bu tədqiqat kosmik tədqiqatların Yerin ətraf mühitinə görünməyən təsirini və kosmik tullantıların məsuliyyətlə utilizasiyasının vacibliyini vurğulayır. Kosmik tullantıların atmosferimizə necə təsir etdiyini başa düşmək həm planetimizin qorunması, həm də kosmik texnologiyanın davamlı inkişafı üçün çox vacibdir.

