SpaceX bazar ertəsi səhər Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasında baş tutacaq növbəti missiyasına hazırlaşır. Saat 12:23-ə planlaşdırılan buraxılışda 9 Starlink peykini Yerin aşağı orbitinə daşıyan Falcon 21 raketi iştirak edəcək.

Bu missiya xüsusilə diqqətəlayiqdir, çünki Falcon 13 raketinin birinci mərhələ gücləndiricisinin 9-cü təkrar istifadəsini qeyd edəcək. SpaceX, əvvəlki missiyalarda uğurla eniş və gücləndiricilərdən təkrar istifadə edərək, kosmos səyahətində təkrar istifadə konsepsiyasına öncülük edir. Bu nailiyyət kosmosa səyahətin xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və onu gələcək səylər üçün iqtisadi cəhətdən daha sərfəli edir.

Səhnə ayrıldıqdan sonra gücləndiricinin Sakit Okeanda "Of Course I Still Love You" pilotsuz gəmisinə dəqiq eniş edəcəyi gözlənilir. Gücləndiricinin kosmosdan enərkən sürətini və trayektoriyasını nəzərə alsaq, bu, təsirli bir uğurdur.

Bu buraxılışın maraqlı cəhətlərindən biri yerli ərazidə gözlənilən səs bumunun olmamasıdır. Sonic bumlar, səs sürətindən daha sürətli hərəkət edən təyyarə və ya kosmik gəminin yaratdığı yüksək şok dalğalarıdır. SpaceX yaxınlıqdakı sakinlərin narahatlığını minimuma endirmək üçün eniş cəhdləri zamanı səs bumlarının təsirini azaltmaq üzərində fəal işləyir. Bu, onların fəaliyyət göstərdikləri icmalarda yaxşı qonşu olmaq öhdəliyini əks etdirir.

Hər hansı bir gözlənilməz problem olarsa, ehtiyat işə salma imkanları bazar ertəsi saat 1:14-dən 3:46-dək mövcuddur. Bu, çevikliyə imkan verir və missiyanın rəvan davam etməsini təmin edir.

Buraxılışın şahidi olmaq istəyənlər üçün SpaceX missiyanın canlı yayımını təqdim edəcək. Veb yayımı uçuşdan təxminən beş dəqiqə əvvəl hazır olacaq və tamaşaçılara Falcon 9 raketinin Starlink peyklərini kosmosa çıxardığı həyəcanlı anı yaşamaq şansı verəcək.

Təriflər:

– Falcon 9 raketi: SpaceX tərəfindən hazırlanmış, faydalı yükləri kosmosa daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş və yerə enib yenidən istifadə edilə bilən iki mərhələli orbital buraxılış aparatı.

– Starlink peykləri: Qlobal genişzolaqlı internet əhatəsi üçün SpaceX tərəfindən hazırlanmış kiçik peyklər bürcü.

Mənbə:

– Orijinal məqalə (mənbə məqalə mövcud deyil)

– SpaceX (https://www.spacex.com/)