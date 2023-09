SpaceX Starlink peykləri ilə Falcon 9 raketini kosmosa göndərəcək

SpaceX 9 sentyabr bazar ertəsi saat 11:11-də Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasından Falcon 57 raketini buraxmağı planlaşdırır. Raket SpaceX-in yüksək sürətli genişzolaqlı peyk internet xidmətinin bir hissəsi olan 21 Starlink peykini daşıyacaq.

İlkin buraxılış gecikərsə, SpaceX-in çərşənbə axşamı və çərşənbə günü ehtiyat buraxılış imkanları var. Şirkət bu xüsusi gücləndirici üçün 11-ci uçuş olacaq Sakit Okeandakı Of Course I Still Love You pilotsuz gəmisinə raketin ilk mərhələ gücləndiricisini endirməyi hədəfləyir.

Başlanğıcın canlı yayımı uçuşdan təxminən beş dəqiqə əvvəl X-də (keçmiş Twitter) SpaceX profilində mövcud olacaq.

Starlink qlobal peyk internet bürcü yaratmaq üçün SpaceX-in iddialı layihəsidir. Hər birinin çəkisi təxminən 260 kq olan bu kiçik peyklər dünya üzrə yüksək sürətli, aşağı gecikmə ilə internet bağlantısı təmin etmək üçün aşağı Yer orbitində yerləşdiriləcək. 21 əlavə peykin yerləşdirilməsi ilə SpaceX artan genişzolaqlı internet xidmətini artırmaq üçün Starlink donanmasını genişləndirəcək.

SpaceX-in təkrar istifadə edilə bilən Falcon 9 raket texnologiyası raketin birinci mərhələsini bərpa edib təkrar istifadə etməklə, sərfəli kosmos buraxılışlarına imkan verir. Şirkət kosmosa girişin azaldılması və buraxılış xərclərinin azaldılması potensialını nümayiş etdirərək gücləndiricilərin enişi və yenidən işə salınmasında mühüm mərhələlərə nail olub.

Mənbələr: SpaceX