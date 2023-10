SpaceX, Falcon 9 raketinin səhər erkən buraxılışını elan etdi

SpaceX, Vandenberq Kosmik Qüvvələri bazasından yaxınlaşan buraxılışı elan etdi. Şirkət oktyabrın 12-i səhər saat 47:21-də SLC-9E-dən Falcon 4 raketinin buraxılmasını hədəfləyir. Bu buraxılışın məqsədi 21 Starlink peykini Yerin aşağı orbitinə yerləşdirməkdir.

Başlatma planlaşdırıldığı kimi davam edə bilməyəcəyi təqdirdə, SpaceX 1:23-dən 3-ə qədər yenidən planlaşdırma üçün üç ehtiyat fürsəti müəyyən etdi. Bundan əlavə, şənbə günü saat 11:26-dan bazar günü saat 2:50-yə qədər altı əlavə ehtiyat imkanları mövcuddur.

Maraqlananlar üçün SpaceX-dən canlı veb yayımı buraxılışdan təxminən beş dəqiqə əvvəl əldə etmək mümkün olacaq. Bu, tamaşaçıları real vaxt yeniləmələri ilə təmin edəcək və onlara missiyanın gedişatında şahidlik etməyə imkan verəcək.

Qeyd edək ki, bu missiyanı dəstəkləyəcək gücləndirici əvvəlki buraxılışlarda 15 dəfə istifadə edilib. Mərhələ ayrıldıqdan sonra raketin ilk mərhələsinin Sakit Okeanda "Of Course I Still Love You" adlı pilotsuz gəmisinə enməsi gözlənilir. Bu təkrar istifadə imkanları SpaceX-in kosmik tədqiqatların xərclərini azaltmaq və onu daha davamlı etmək səylərində mühüm mərhələdir.

Yerli təsirə gəldikdə, bu buraxılış zamanı heç bir səs bumu eşidilməyəcək. Bu, yaxınlıqdakı sakinlər üçün yaxşı xəbərdir, çünki səs bumları pozucu və heyrətləndirici ola bilər.

Ümumiyyətlə, SpaceX tərəfindən səhər tezdən buraxılış şirkətin qlobal peyk internet şəbəkəsini inkişaf etdirmək və genişləndirmək üzrə davam edən missiyasında irəliyə doğru daha bir addımdır.

Təriflər:

– Falcon 9 raketi: SpaceX tərəfindən hazırlanmış iki mərhələli orbital buraxılış aparatı. O, peyklərin və faydalı yüklərin kosmosa etibarlı və təhlükəsiz daşınması üçün nəzərdə tutulub.

– Starlink peykləri: Qlobal genişzolaqlı əhatə dairəsini təmin etmək məqsədi ilə SpaceX tərəfindən yerləşdirilmiş kiçik peyklər bürcü.

– Əlbəttə, Mən Sizi Hələdə Sevirəm Droneship: SpaceX tərəfindən dənizdə raket gücləndiricilərinin enişi və bərpası üçün istifadə edilən avtonom pilotsuz təyyarə.

Mənbə: SpaceX (URL təqdim edilmir)