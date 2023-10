Peyklərin Utilizasiyası: Kosmosda Artan Ətraf Mühit Narahatlığı

By

İstismar müddətini başa vuran peyklər kosmik agentliklər üçün dilemma yaradır. Bu kosmik aparatların atılmasının hazırkı üsulları onları orbitdə buraxır, onları operativ peyklərdən uzaq olan qəbiristanlıq orbitlərinə qaldırır və ya atmosferə yenidən daxil olmaq üçün onları Yerə qaytarır. Bununla belə, Purdue Universiteti və NOAA tədqiqatçıları tərəfindən aparılan son araşdırma atmosferə yenidən daxil olmanın nəticəsiz olmadığını göstərdi.

Ənənəvi olaraq, atmosferə yenidən giriş peyklərin aşağı Yer orbitində (LEO) utilizasiyası üçün etibarlı bir üsul kimi qəbul edilmişdir. LEO son illərdə peyklərlə daha çox sıxlaşdığından, bu zərərsizləşdirmə üsulu daha da populyarlaşdı. Bununla belə, “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc edilən araşdırma göstərir ki, atmosferin yenidən daxil olması Yer atmosferinin yuxarı hissəsinin kosmik gəmilərin buxarlanmış qalıqları ilə çirklənməsinə səbəb olur.

Tədqiqat qrupu atmosferə daxil olan meteoritlərin buraxdığı ion buludlarının tərkibində dəyişikliyi müşahidə edib. Onlar kəşf etdilər ki, bu hissəciklərin kimyəvi barmaq izinin dəyişməsi potensial olaraq atmosferə yenidən daxil olan kosmik gəmilərin sayının artması ilə bağlıdır. Tədqiqatçılar öz tapıntılarını təsdiqləmək üçün təyyarələrə alətlər qoşdular və Alyaskadan və kontinental ABŞ-dan təxminən 12 mil yuxarıda atmosferin birbaşa ölçmələrini apardılar.

Tədqiqatın nəticələri atmosferdə metalların əhəmiyyətli konsentrasiyasını göstərdi, o cümlədən litium, alüminium, mis, qurğuşun, maqnezium və natrium, peyk reentry ilə yaxından izlənilir. Bundan əlavə, tədqiqatçılar ozon təbəqəsinin qorunmasına cavabdeh olan aerozol hissəciklərinin 10%-nin alüminiumdan ibarət olduğunu da müşahidə ediblər.

Bu tapıntıların ətraf mühitə və iqlim dəyişikliyinə tam təsiri hələ də qeyri-müəyyən olsa da, tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu, insan kosmik uçuşlarının planetə əhəmiyyətli təsirini vurğulayır. Atmosferdə artan metal konsentrasiyasının nəticələrini başa düşmək həm ozon təbəqəsi, həm də Yer səthindəki həyat üçün potensial riskləri qiymətləndirmək üçün çox vacibdir. Peyklərin utilizasiya üsullarının ətraf mühitə təsirlərini tam başa düşmək və Yer atmosferinin çirklənməsini azaltmaq üçün alternativ strategiyaların araşdırılıb-tədqiq edilməli olduğunu müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac olacaq.

– Başlıq: Peyk atma üsulları və onların Yer atmosferinə təsiri

– Mənbə: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları

– Tərif: Aşağı Yer Orbiti (LEO) əksər peyklərin və Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın yerləşdiyi Yer səthindən təxminən 2000 kilometr məsafədə yerləşən kosmos bölgəsidir.

– Tərif: Atmosferə yenidən daxil olma, kosmik gəmi və ya peykin öz missiyasını başa vurduqdan və ya istismar müddətini başa vurduqdan sonra Yer atmosferinə daxil olması prosesidir.