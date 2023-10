Geomaqnit Fırtınaları Köçəri quşların naviqasiya qabiliyyətinə təsir edir, araşdırma tapıntıları

By

Günəş alovları və ya tac kütlələrinin atılması nəticəsində baş verən geomaqnit qasırğaları Yerin maqnit sahələrinə təsir edə bilər və köçəri quşlara gözlənilməz təsir göstərə bilər. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən son araşdırma, köçəri quşların Yerin maqnit sahəsinin pozulması səbəbindən naviqasiyada çətinlik çəkərək, uçmaq əvəzinə şiddətli kosmik hava hadisələri zamanı yerdə qalmağa meylli olduqlarını ortaya qoyur.

Miçiqan Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılan araşdırmada, Doppler hava radar stansiyalarından və maqnit ölçmə alətlərindən alınan kosmik hava hadisələri ilə bağlı uzunmüddətli məlumatlar ilə yanaşı, Böyük Düzənliklər boyunca quşların miqrasiyasına dair 23 illik məlumat dəsti təhlil edilib. Onlar müəyyən ediblər ki, geomaqnit qasırğaları zamanı uçan köçəri quşların sayı 9-17 faiz azalıb. Uçan quşlar da gedəcəkləri yerə yol tapmaqda çətinlik çəkirdilər.

Quşlar və digər heyvanlar maqnit sahəsinin meyl və intensivliyindəki coğrafi dəyişkənliyə əsaslanaraq oriyentasiya və naviqasiya üçün Yerin maqnit sahəsindən istifadə edirlər. Bu qabiliyyət əsasən göyərçinlərdə və kiçik nəğmə quşlarında tədqiq edilsə də, bir çox quş növlərində mövcud olduğuna inanılır.

Geomaqnit qasırğaları zamanı gecə miqrasiya edən quşlar maqnit sahəsi ilə yanaşı səma naviqasiya işarələrinə güvəndikləri üçün naviqasiyada çətinliklərlə üzləşirlər. Tədqiqat göstərir ki, quşlar müəyyən geomaqnit şəraitdə daha tez-tez itə bilərlər. O, həmçinin aşkar etdi ki, quşlar fırtınalar zamanı müəyyən bir istiqamətə uçmaq üçün səy göstərməkdənsə, küləklə sürünməyə daha çox meyllidirlər.

Quşların geomaqnit qasırğaları zamanı nə dərəcədə itdiyini və küləklə sürüklənmənin onların ümumi miqrasiya nümunələrinə təsirini anlamaq üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Buna baxmayaraq, bu araşdırma kosmik hava hadisələri, Yerin maqnit sahəsi və köçəri quşların davranışı arasındakı mürəkkəb əlaqəyə işıq salır.

