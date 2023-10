Oaks və Ətraf Mühit Arasındakı Kompleks Münasibət

By

Bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma palıd ağacları ilə ətraf mühit arasındakı mürəkkəb əlaqəyə işıq saldı. Qlobal temperatur yüksəldikcə, palıd ağacları və digər bitkilər havanın çirklənməsinə səbəb ola biləcək daha çox izopren buraxır. Bununla belə, izopren havanın keyfiyyətinə də faydalı təsir göstərir və bitkilərin davamlılığını artırır. Bəzi ekspertlər palıd ağaclarının sayını azaltmağı təklif etsələr də, tədqiqatçılar azot oksidi ilə çirklənmənin aradan qaldırılmasının daha effektiv olacağını iddia edirlər.

Miçiqan Dövlət Universitetindən Tom Şarkinin rəhbərlik etdiyi alimlər qrupu tərəfindən aparılan araşdırma Proceedings of the National Academy of Sciences elmi jurnalında dərc olunub. Tədqiqat göstərdi ki, planet istiləşməyə davam etdikcə, palıd və qovaq kimi bitkilər daha çox miqdarda izopren buraxacaq, hissəciklər və aşağı atmosfer ozonuna töhfə verərək havanın keyfiyyətini pisləşdirəcək.

Fotosintez zamanı bitkilər tərəfindən istehsal olunan izopren, insan tərəfindən əmələ gələn metan emissiyalarından sonra Yer kürəsində ikinci ən çox yayılan karbohidrogendir. Əhəmiyyətinə baxmayaraq, izopren geniş ictimaiyyətə nisbətən naməlum olaraq qalır. İzopren havanın çirklənməsində olan azot oksidi birləşmələri ilə reaksiya verir, nəticədə ozon, aerozollar və həm insanlar, həm də bitkilər üçün digər zərərli əlavə məhsullar əmələ gəlir. Bu qarşılıqlı əlaqə xüsusilə şəhərlərdən gələn çirkli havanın meşələrlə qarışaraq zəhərli birləşmə yaratdığı ərazilərə aiddir.

İzopren istehsalında iştirak edən biomolekulyar prosesləri daha yaxşı başa düşmək üçün Sharkey və onun komandası iqlim dəyişikliyi də daxil olmaqla müxtəlif ekoloji şəraitdə bitkilərin izopreni necə əmələ gətirdiyini araşdırır. Bu araşdırmadan əvvəl tədqiqatçılar bilirdilər ki, bitkilər fotosintez zamanı izopren istehsal edir və dəyişən ətraf mühit şəraiti istehsal sürətinə təsir edir. Bununla belə, komanda yüksək səviyyəli karbon qazı altında tənzimlənən izoprenin biosintez yolunda xüsusi nöqtəni müəyyən etməyi hədəfləmişdir.

Tədqiqatçılar aşkar etdilər ki, izopren istehsalını maneə törədən daha yüksək karbon dioksid səviyyəsinə baxmayaraq, yüksək temperaturun bitkilər tərəfindən izopren emissiyasının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olan daha əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu tapıntılar gələcək izopren emissiyalarının proqnozlaşdırılması və onların təsirlərinə hazırlıq üçün mühüm təsirlərə malikdir. Bu arada təklif edilir ki, daha az palıd ağacının əkilməsi izoprenin ifrazını azaltmağa kömək edə bilər və səylər azot oksidi ilə çirklənmənin qarşısının alınmasına yönəldilməlidir.

Ümumilikdə, bu tədqiqat palıd ağacları ilə ətraf mühit arasındakı əlaqənin mürəkkəbliyini vurğulayır, izopren emissiyalarının yaratdığı problemlərin həllində balanslaşdırılmış yanaşmanın zəruriliyini vurğulayır.

Mənbə:

– Başlıq: “Hidroksimetilbutenil difosfat yığılması, izopren emissiyasının yüksək CO2 səbəb olduğu yatırılması üçün MEP yolunun tənzimlənməsini ortaya qoyur”

– Müəlliflər: Abira Sahu, Mohammad Golam Mostofa, Sarathi M. Weraduwage və Thomas D. Sharkey

– Jurnal: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları