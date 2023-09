Parlaq və gözəl məhsul ayı: 2023-cü ilin son super ayı

By

Sentyabrın 29-da tam yığım ayı gecə səmasını işıqlandıraraq 2023-cü ilin dördüncü və sonuncu super ayını qeyd edəcək. Bu səmavi hadisə cümə günü saat 7.57:XNUMX-də (AEST) ən yüksək işıqlandırma səviyyəsinə çatacaq və şənbə səhərinə qədər tamamilə işıqlı görünməyə davam edəcək. NASA-ya görə.

Məhsul ayını müşahidə etməyin ən yaxşı yolu, işıq çirklənməsindən uzaq, şərqə maneəsiz mənzərəsi olan bir yer tapmaqdır. Bir çox insanlar məhsul ayını yüksələn kimi narıncı rənglə əlaqələndirsələr də, bu fenomen bütün tam aylar üçün xarakterikdir. EarthSky-nin məlumatına görə, rəng üfüqdə Yer atmosferinin qalınlığından qaynaqlanır ki, bu da ayın üstündə olduğu zamandan daha böyükdür.

Super Ay ümumiyyətlə Yerə həmişəkindən daha yaxın olan tam ay kimi müəyyən edilir və nəticədə gecə səmasında daha böyük və parlaq görünür. Sentyabr məhsul ayı Yerdən təqribən 361,867 km uzaqda olacaq, bu da orta məsafədən təxminən 22,604 km daha yaxın olacaq. Avqustun 30-da Ay bu il Yerə ən yaxın nöqtəsində, cəmi 357,200 km məsafədə idi.

Bu məhsul ayının NASA-nın təxmin etdiyi kimi, orta tam aydan təxminən 5 faiz böyük və 13 faiz daha parlaq olacağı gözlənilir. Bəzi astronomlar ayın orbitdə Yerə ən yaxın yaxınlaşması olan perigeyin 90 faizində olduqda onu super ay hesab edirlər.

Məhsul yığımı ayı öz adını payızın əvvəlinə və ya Şimal yarımkürəsində bu il sentyabrın 23-də baş verən payız bərabərliyi gününə yaxın baş verməsindən alır. Ənənəvi olaraq ilin bu vaxtında ayın parlaqlığı fermerlərə axşama kimi işləməyə kömək edirdi. ilk şaxtadan əvvəl məhsullarını toplamaq.

Məhsul ayına əlavə olaraq, Şimali Amerikadakı müxtəlif yerli qəbilələrin sentyabr tam ayı üçün fərqli adları var. Məsələn, Abenaki qəbiləsi ona qarğıdalı istehsalçısı ayı, Lakota xalqı onu qəhvəyi yarpaqların ayı, Passamaquoddy qəbiləsi isə payız ayı adlandırır. Koreyalılar və yaponlar kimi digər mədəniyyətlərin də ilin bu vaxtında məhsulu qeyd etmə ənənələri var.

Eyni müddət ərzində gecə səmasında bir neçə planet görünəcək. Saturn və Yupiter şərqdə yüksələcək, sonrakı saatlarda yüksək görünəcək, Venera isə səhərdən əvvəl parlaq şəkildə parlayacaq. The Planetary Society-nin məlumatına görə, Merkuri səhər açılmazdan əvvəl şərq üfüqü boyunca alçaq rəqs edərkən də görünə bilər.

