ALMA Müşahidələrindən Planet formalaşmasına dair yeni anlayışlar

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) tərəfindən aparılan son müşahidələr planetin formalaşmasının ilkin mərhələləri haqqında yeni anlayışlar təmin etmişdir. ALMA tərəfindən çəkilən şəkillərdə heç bir boşluq olmayan gənc ulduz və disk göstərilir və bu, planetlərin formalaşmağa başladığı an olub-olmaması sualını yaradır.

Ulduzlar nəhəng molekulyar buludların içərisində əmələ gəlir, burada gənc proto-ulduzlar fırlanmağa başlayır və qaz və tozdan ibarət protoplanetar disklər əmələ gətirir. Bu disklər planetlərin doğulduğu yerlərdir, maddə birləşərək protoplanetlər və planetesimallar əmələ gətirir. ALMA kimi teleskoplar protoplanetar disklərdə bu formalaşan planetlərin yaratdığı genişlənmə zolaqlarını aşkar edə bilir.

ALMA işığın çox hissəsini maneə törədən tozla örtülmüş bu disklərin təsviri ilə bağlı çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Millimetr və millimetraltı dalğa uzunluqlarını aşkar etmək qabiliyyəti ilə ALMA bu disklərdən gələn zəif siqnalları tuta bilir. İllər ərzində ALMA çoxsaylı protoplanetar disklərin təsvirini çəkib, disklərdəki boşluqlar əmələ gələn planetlərin mövcudluğunu göstərir.

Bu yaxınlarda edilən araşdırmada diqqəti yalnız bir milyon il yaşı olan DG Taurus adlı protostar üzərində cəmləyib. DG Taurus-u əhatə edən disk hamardır və üzüklər və ya boşluqlar kimi nəzərə çarpan alt strukturlardan məhrumdur. Bu, planetin formalaşması üçün ilkin şərtləri öyrənmək üçün unikal imkan verən planetlərin hələ yaranmadığını göstərir.

Tədqiqatın əsas tapıntılarından biri tozun ölçüsündə və ulduzdan təxminən 40-45 astronomik vahid (AU) arasında paylanmasının dəyişməsidir. Bu dəyişiklik dəm qazı qar xəttinin olması ilə əlaqədar ola bilər, ondan kənarda tozun ölçüsü artır. Dondurulmuş karbon monoksit (CO) molekullarının CO şaxta xəttinin içərisində karbon dioksid (CO2) molekullarından "daha yapışqan" olduğu düşünülür və bu, bu xəttin kənarında mürəkkəb üzvi molekulların (COM) meydana gəlməsinə səbəb olur.

COM-lar həyat üçün lazım olan mürəkkəb kimyada mühüm rol oynayır, baxmayaraq ki, onların Yer kimi karbon əsaslı həyat formalarının inkişafındakı xüsusi rolu hələ də müzakirə olunur. Çox gənc diskdə 40-45 AU xəttindən kənarda COM-ların kəşfi planetlərin formalaşması və təkamülünü başa düşmək üçün yeni imkanlar açır.

Alimlər DG Taurus ətrafında olan kimi hamar diskləri tədqiq etməklə, sonda planetlərin necə əmələ gəldiyi və planet sistemlərinin müxtəlifliyi haqqında dəyərli fikirlər əldə edə bilərlər. ALMA-nın protoplanetar disklər üzərində davamlı müşahidələri planetlərin əmələ gəlməsi və həyatın yaranması üçün lazım olan şərtlər haqqında anlayışımıza kömək edəcəkdir.

