Həyat Ağacında Çoxlu Budaqların İtirilməsini Sürən İnsanlar, Araşdırma Tapıntıları

Yeni bir araşdırma, insanların "Həyat Ağacı" nın bütün budaqlarını itirməsinə səbəb olduğunu bildirərək, insan fəaliyyətinin səbəb olduğu altıncı kütləvi yox olma təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edir. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan tədqiqat unikaldır, çünki o, ayrı-ayrı növlərin yox, bütün cinslərin nəsli kəsilməsini araşdırır.

Tədqiqatçılar diqqəti onurğalı növlərinə (balıqlar istisna olmaqla) yönəldiblər və tədqiq edilən 5,400 cinsdən 73-nün son 500 ildə nəsli kəsildiyini və onların əksəriyyətinin son iki əsrdə yoxa çıxdığını aşkar ediblər. Bu nəsli kəsilmə nisbəti fosil qeydlərindən əldə edilən təxminlərə əsasən gözləniləndən qat-qat yüksəkdir.

Yaşayış yerlərinin məhv edilməsi, həddindən artıq balıq ovu və ovçuluq kimi insan fəaliyyətləri bu məhv böhranının əsas səbəbi kimi müəyyən edilir. Bir cinsin itirilməsi bütün ekosistem üçün geniş nəticələrə səbəb ola bilər. Tədqiqatın həmmüəllifi Gerardo Ceballos vəziyyətin aktuallığını vurğulayaraq, "Bizim narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, ... biz hər şeyi o qədər sürətlə itiririk ki, bu, bizim üçün sivilizasiyanın dağılmasından xəbər verir".

Bütün ekspertlər mövcud nəsli kəsmə sürətinin həyəcan verici olması ilə razılaşsalar da, bunun altıncı kütləvi məhv olub-olmaması müzakirə mövzusudur. Alimlər kütləvi nəsli kəsilməsini qısa müddət ərzində növlərin 75%-nin itirilməsi kimi müəyyən edirlər. Havay Universitetinin bioloqu Robert Kovinin sözlərinə görə, bu tərifdən istifadə edərək, altıncı kütləvi məhv hələ baş verməyib.

Bununla belə, Həyat Ağacının bütün budaqlarının itməsi ilə bağlı araşdırmanın tapıntıları vəziyyətin ciddiliyini vurğulayır. Bu tədqiqat biomüxtəlifliyi qorumaq və bəşəriyyətin gələcəyini qorumaq üçün təcili fəaliyyətə ehtiyac olduğunu nümayiş etdirir.

