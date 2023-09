Həyat Ağacının Bütün Budaqlarını İtirən İnsanlar, Yeni Araşdırma Xəbərdarlıq edir

By

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) jurnalında dərc olunan son araşdırma, insanların “Həyat Ağacı”nın bütün budaqlarının yox olmasına səbəb olduğunu ortaya qoydu və bu, potensial altıncı kütləvi yoxa çıxma ilə bağlı narahatlıqları artırdı. Meksika Milli Muxtar Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılan araşdırma növlər və ailələr arasında təsnifat olan bütün cinslərin nəsli kəsilməsinə yönəlib.

Yalnız ayrı-ayrı növlərin itkisini araşdıran əvvəlki tədqiqatlardan fərqli olaraq, bu tədqiqat bütün cinslərin yoxa çıxmasını təhlil edir. Bu, əhəmiyyətli bir töhfədir, çünki mövcud yox olma nisbətlərini daha dərindən başa düşməyi təmin edir. Tədqiqatın həmmüəlliflərindən olan professor Gerardo Ceballos vurğulayır ki, yox olma böhranı iqlim dəyişikliyi böhranı kimi eyni dərəcədə ağırdır, lakin çox vaxt diqqətdən kənarda qalır.

Tədqiqatçılar Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının (IUCN) məlumatlarını araşdıraraq, son 73 ildə 500 nəslin nəsli kəsildiyini, nəsli kəsilmələrin əksəriyyətinin son iki əsrdə baş verdiyini müəyyən ediblər. Bu həyəcan vericidir, çünki əvvəlki nəsli kəsilmə nisbətlərinə əsasən, eyni vaxt çərçivəsində yalnız iki nəsil itirilməli idi.

Tədqiqat bu nəsli kəsmənin əsas səbəbləri kimi yaşayış yerlərinin məhv edilməsi, həddindən artıq balıq ovu və ovçuluq kimi insan fəaliyyətini əlaqələndirir. Hətta tək bir cinsin itirilməsi ekosistemlər üçün çox geniş nəticələrə səbəb ola bilər. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, sivilizasiyaların daha da itirilməsinin və dağılmasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görmək lazımdır.

Mütəxəssislər arasında mövcud nəsli kəsmə sürətinin həyəcan verici olduğuna dair konsensus olsa da, onun altıncı kütləvi yox olma meyarlarına cavab verib-verməməsi müzakirə mövzusu olaraq qalır. Kütləvi nəsli kəsmə qısa müddət ərzində növlərin 75%-nin itirilməsi kimi müəyyən edilir. Bununla belə, mövcud yox olma nisbətləri davam edərsə və ya artarsa, kütləvi yox olma ehtimalı var.

Tədqiqatın müəllifləri daha çox nəsli kəsmənin qarşısını almaq üçün təbii yaşayış yerlərinin qorunması və bərpasına üstünlük verilməsinin vacibliyini vurğulayırlar. Onlar hesab edirlər ki, təcili tədbirlər görülsə, bir çox nəsli xilas etmək hələ də mümkündür.

Mənbələr: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları (PNAS)

Təriflər:

Cins: Canlıların təsnifatında cins növ və ailə arasında bir sıradır.

Növlər: Bənzər xüsusiyyətləri paylaşan və məhsuldar nəsillər yaratmaq üçün çoxalda bilən orqanizmlər qrupu.

Kütləvi yoxa çıxma: Qısa müddət ərzində növlərin əhəmiyyətli bir hissəsinin sürətlə itməsi, böyük ekoloji və təkamül dəyişikliklərinə səbəb olur.

Həyat Ağacı: Fərqli növlər arasındakı əlaqələrin metaforik təsviri, onların təkamül tarixini ortaq əcdadlara qədər izləyir.