Pierolapithecus Cranium nəsli kəsilmiş meymunun görünüşü və təkamül yeri ilə bağlı fikirləri ortaya qoyur

Paleoantropoloqlardan ibarət bir qrup nəsli kəsilmiş meymun Pierolapithecus catalaunicus-un üzünü onun yeganə məlum kəllə sümüyündən istifadə edərək rekonstruksiya ediblər. Bu yenidənqurma meymunun görünüşünə və hominid nəsil ağacında yerləşməsinə işıq salır. 12 milyon il əvvələ aid olan kəllə fosili digər nəsli kəsilmiş meymunlarla, Dryopithecus və Anoiapithecus ilə birlikdə İspaniyanın Barselona şəhəri yaxınlığındakı poliqonda tapılıb.

Pierolapithecusun xüsusiyyətlərini daha yaxşı başa düşmək və onu digər hominidlərlə müqayisə etmək üçün komanda kəllə fosilinin CT taramasını aparıb və onu faktiki olaraq yenidən qurub. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan bu araşdırma növlər arasında təkamül əlaqələrinin müəyyən edilməsində kəllə və diş xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətini vurğulayır.

Pierolapithecusun şaquli bir duruş tutma qabiliyyəti onun kanoplardan keçmək və budaqlardan asmaq qabiliyyətini göstərir ki, bu da bir çox hominidlər tərəfindən paylaşılan bir xüsusiyyətdir. Bununla belə, fosil qeydlərinin parçalanmış və təhrif olunmuş təbiəti Pierolapitekləri hominid nəsil ağacına dəqiq yerləşdirməyi çətinləşdirib.

Pierolapithecusun faktiki olaraq yenidən qurulmuş kəllə sümüyünü digər tanınmış hominidlərlə müqayisə edərək, komanda həm nəsli kəsilmiş, həm də mövcud olan böyük meymunlarla forma və ölçüdə oxşarlıqlar müəyyən etdi. Bu xüsusiyyətlərə əsaslanan təkamül modelləşdirmə tədqiqatçılara bir çox xüsusiyyətlərini Pierolapithecus ilə paylaşan hominidlərin sonuncu ortaq əcdadının bəzi üz aspektlərini müəyyən etməyə imkan verdi.

Yenidən qurulmuş kəllə sümüyü hominid nəsil ağacının kökündə yatan müəmmalı əcdad haqqında dəyərli fikirlər verir. Daha çox fosil kəşf olunduqca və qabaqcıl təsvir üsulları tətbiq olunduqca, təkamül mənşəyimiz haqqında anlayışımız böyüməyə davam edir.

Mənbə: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları (URL təqdim edilməyib)