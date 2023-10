Daşlardakı Akustik Nümunələrdən Yer qabığının Gücünə dair yeni anlayışlar

By

MIT-də geoloqlar qrupu tərəfindən aparılan son araşdırma süxurlardakı akustik nümunələrin yer qabığının gücü və sabitliyi haqqında dəyərli məlumat verə biləcəyini ortaya qoydu. Laboratoriya tədqiqatlarında mərmər nümunələrini müxtəlif təzyiqlərə məruz qoyaraq, tədqiqatçılar süxurların aşağı təzyiq altında alçaq səsli “bomlar” yaydığını və daha yüksək təzyiqlər altında daha yüksək səsli çıtırtılar əmələ gətirdiyini aşkar ediblər.

Bu akustik nümunələr elm adamlarına Yer qabığının müxtəlif dərinliklərində mövcud olan çatların və çatların növlərini müəyyən etməyə kömək edə bilər, beləliklə, onlara zəlzələlərə və ya vulkan püskürmələrinə meylli ola biləcək qeyri-sabit bölgələri müəyyən etməyə imkan verir. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən tədqiqatın nəticələri geotermal enerjinin kəşfiyyatı və çıxarılmasına da kömək edə bilər.

Yer qabığı möhkəmliyi və sabitliyi ilə fərqlənən süxurlardan ibarətdir. Səthə yaxın olan süxurlar adətən kövrək olur və asanlıqla qırılır, daha böyük dərinliklərdə olan süxurlar isə böyük təzyiqlərə və istiliyə məruz qalır və onların axmasına səbəb olur. “Kövrəkdən çevikliyə keçid” kimi tanınan kövrək davranışdan çevik davranışa keçid yaxşı başa düşülmür. Yer qabığının içərisində qayaların ən güclü olduğu və böyük zəlzələlərin meydana gəldiyi nöqtə olduğuna inanılır.

Tədqiqatçılar süxurların möhkəmliyinə və dayanıqlığına çatlar, çatlar və məsamələr kimi mikroskopik qüsurlarının necə təsir etdiyini araşdırdılar. Bu qüsurların vizual xəritələşdirilməsi çətin olduğundan, komanda süxurların akustik davranışını təhlil etmək üçün ultrasəsdən istifadə etdi. Səs dalğaları sıçrayacaq, titrəyəcək və mikroskopik qüsurları əks etdirəcək, onların nümunələri haqqında məlumat verəcəkdir.

Ultrasəs dalğalarını izləyərkən mərmər nümunələrini yüksək təzyiq şəraitinə məruz qoyaraq, qrup qayaların yaratdığı akustik nümunələri müşahidə edə bildi. Bu, onlara müxtəlif təzyiqlər və dərinliklər altında süxurların davranışını başa düşməyə imkan verdi və onların deformasiyasında iştirak edən fizikaya işıq saldı.

Bu tədqiqat Yer qabığının daha yaxşı başa düşülməsinə və potensial təhlükəli bölgələrin müəyyən edilməsinə kömək edə bilər. Bundan əlavə, onun geotermal enerjinin hasilatı üçün təsiri var, çünki qarışıq rejim şəraitində süxurlar üçün qazma üsulları haqqında məlumat verir.

