Təbiətin İtkin Qanunu: Kompleks Sistemlərdə Təkamül

“Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunan yeni məqalədə bir qrup alim və filosof təkamülü mürəkkəb sistemlərin ümumi xüsusiyyəti kimi tanıyan “itkin təbiət qanunu”nu təqdim edir. Yeni qanun planetlərdən və ulduzlardan atomlara və minerallara qədər mürəkkəb təbii sistemlərin daha böyük naxışlara, müxtəlifliyə və mürəkkəbliyə doğru təkamül etdiyini bildirir. Bu qanun qüvvələr, hərəkət, cazibə, elektromaqnetizm və enerji üçün müəyyən edilmiş təbiətin makroskopik qanunlarını genişləndirir.

Müəlliflər sistemin bir çox müxtəlif konfiqurasiyalarının bir və ya bir neçə funksiya üçün seçildiyi təqdirdə sistemin təkamül edəcəyini bildirən “Funksional Məlumatların Artırılması Qanunu”nu təklif edirlər. Funksiya üçün seçim sistemin yaşamaq və ya müəyyən tapşırığı yerinə yetirmək qabiliyyətini yaxşılaşdıran yeni konfiqurasiya yarandıqda baş verir. Bu “funksiya üçün seçim” anlayışı bioloji sağ qalmadan kənara çıxır və sabitlik, davamlı enerji təchizatı və yenilik daxildir.

Tədqiqat təkamülün təkcə bioloji sistemlərdə deyil, həm də minerallar kimi cansız sistemlərdə necə baş verdiyini vurğulayır. Erkən minerallar daha mürəkkəb mineralların təkamülü üçün əsas rolunu oynayan atomların sabit quruluşunu təmin etdi. Mineralların və həyatın təkamülü bir-birinə bağlıdır, çünki minerallar canlı orqanizmlər tərəfindən qabıqlar, dişlər və sümüklər üçün istifadə edilmişdir.

Məqalədə ulduzların təkamülü də araşdırılır və qeyd edilir ki, kimyəvi elementlərin müxtəlifliyi ulduzların təkamülü nəticəsində zamanla artıb. Hidrogen və helium ilk ulduzların tikinti blokları idi və ulduzların sonrakı nəsilləri birləşmə prosesləri ilə daha ağır elementlər istehsal etdilər.

Bu yeni qanunun nəticələri çox genişdir. O, təkamüldə olan sistemlərin potensial mürəkkəbliyi və təkamül sürətinə necə təsir göstərə biləcəyi barədə anlayışlar təqdim edir. Müəlliflər iddia edirlər ki, bu təkamül qanunu ulduzlar, atomlar, minerallar və bir çox başqa sistemlər də daxil olmaqla geniş spektrli sistemlərə aiddir.

Bu multidissiplinar tədqiqat təkamül və onun universal təbiəti haqqında anlayışımızı genişləndirmək üçün alimləri və filosofları bir araya gətirir. Mürəkkəb sistemlərdə təkamülün rolunu dərk etməklə, biz ən kiçik atomlardan tutmuş kainatın nəhəng genişliyinə qədər dünyamızı formalaşdıran proseslər haqqında daha dərin fikirlər əldə edirik.

