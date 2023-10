Kosmik səyahət Yerin ozon təbəqəsi üçün təhlükə yarada bilər, araşdırma xəbərdarlıq edir

By

Yeni Zelandiyanın Christchurch şəhərindəki Canterbury Universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılan son araşdırma, kosmosun tədqiqinə artan marağın və raket buraxılışlarının artmasının Yerin müalicəvi ozon təbəqəsi üçün əhəmiyyətli təhlükə yarada biləcəyini göstərir. Keçmişdə insan fəaliyyəti nəticəsində ciddi şəkildə zədələnmiş ozon təbəqəsini bərpa etmək səylərinə baxmayaraq, inkişaf edən kosmik sənaye onun bərpasına mane ola bilər.

Kosmik missiyalarda istifadə edilən raketlər ozon təbəqəsinə zərərli olan qazları və hissəcikləri atırlar. Tədqiqatda son beş ildə raket buraxılışı məlumatları təhlil edilib və kosmos səyahətində gələcək tendensiyalar proqnozlaşdırılıb. Bu qısa müddətdə qlobal illik buraxılışlar 90-dan 190-a yüksəldi, əksəriyyəti Şimal yarımkürəsində baş verir. Tədqiqatçılar dünya kosmik sənayesinin 3.7-cı ilə qədər 2040 trilyon dolları keçəcəyini proqnozlaşdırırlar.

Raket buraxılışlarının ozon təbəqəsinə cari təsiri kiçik hesab edilsə də, tədqiqat kosmik fəaliyyətlərin artmasının zərəri daha da artıra biləcəyini vurğulayır. Raket emissiyaları ozon üçün zərərli olan reaktiv xlor, qara karbon və azot oksidləri kimi maddələr buraxır. Metan kimi yeni raket yanacaqlarının təsirləri hələ tam qiymətləndirilməyib.

Təxminən 70 ölkə və özəl kosmos müəssisələri hadisə yerinə daxil olmaqla, kosmik müəssisələrə maraq artır. Virgin Galactic, SpaceX və Blue Origin kimi şirkətlərin yüksəlişi kosmos tədqiqatlarında qlobal tendensiyadan xəbər verir. Bununla belə, bu cür cəhdlərin potensial ekoloji nəticələrini nəzərə almaq vacibdir.

Tədqiqat həmçinin göstərir ki, Yeni Zelandiyanın kosmik sənayedə lider rolunu öz üzərinə götürmək və davamlı kosmik tədqiqatlar üzrə qlobal söhbətlərə təsir etmək potensialı var. Tədqiqatçılar kosmik sənaye və ozon tədqiqat cəmiyyəti üçün raket emissiyalarını izləmək, tədqiqatçılar üçün məlumatlara əlçatanlığı təmin etmək və raket dizaynı zamanı ozona təsirləri nəzərə almaq da daxil olmaqla strategiyalar təklif edirlər.

Aerokosmik şirkətlər, elm adamları və hökumətlər arasında səyləri əlaqələndirməklə qlobal raket buraxılışlarında davamlı təcrübələrə üstünlük vermək çox vacibdir. Tədqiqat raketlərin ozon təbəqəsinin davam edən bərpasına mane olmamasını təmin etmək üçün təcili tədbirlər görməyi tələb edir. Bu araşdırmanın nəticələri “Journal of Royal Society of New Zealand” jurnalında dərc olunub.

Mənbə:

- Canterbury Universiteti

– Yeni Zelandiya Kral Cəmiyyətinin jurnalı