İnsan tərəfindən yaradılan gölməçələr istixana qazlarının xalis emissiyaları ola bilər, araşdırmalar tapdı

Cornell Universiteti tərəfindən aparılan yeni araşdırma insan tərəfindən yaradılan gölməçələrin istixana qazı emissiyalarına əhəmiyyətli təsir göstərdiyini ortaya qoyur. Kornelldən olan tədqiqatçılar tərəfindən aparılan iki əlaqəli tədqiqat həm insan istehsalı, həm də təbii gölməçələrin qlobal istixana qazı büdcəsinə təsirini ölçməyə başlayır və yaxşı başa düşülməyən bir mövzuya dəyərli fikirlər verir.

Tədqiqatlar müəyyən etdi ki, insan tərəfindən yaradılan gölməçələrin emissiyaları və karbon anbarları əlavə edildikdə, gölməçələr istixana qazlarının xalis emissiyaları ola bilər. Əvvəlki hesablamalar göstərir ki, 5 hektar və ya daha az su hövzələri kimi müəyyən edilən gölməçələr qlobal metan emissiyalarının 5%-ni təşkil edə bilər. Bununla belə, bir çox gölməçələrdə dəqiq ölçmələr olmadan bu faiz təxmin edilən məbləğin yarısından iki qatına qədər dəyişə bilər. Bundan əlavə, gölməçələrdə karbon basdırılma dərəcələri ilə bağlı məhdud təxminlər mövcuddur.

Tədqiqatçılar tərəfindən aparılan bir araşdırma xüsusi seçilmiş 22 gölməçədə yığılan karbonun miqdarına diqqət yetirib. Tədqiqatçılar keçmiş idarəetmə fəaliyyətlərini araşdırdılar və gölməçələrdə çöküntü qalınlığını və karbon tərkibini ölçdülər. Onlar müəyyən ediblər ki, gölməçələrdə karbon basdırılma dərəcələri su bitkiləri, balıqlar və qida maddələrinin səviyyəsi kimi amillərdən təsirlənib. Tədqiqat həm təbii, həm də insan tərəfindən yaradılan gölməçələrin qlobal miqyasda əhəmiyyətli miqdarda karbon tutduğunu, gölməçələrdə karbonun tutulmasının lazımi səviyyədə qiymətləndirilmədiyini göstərir.

İkinci tədqiqat xüsusi Kornell Eksperimental Göletlərindən istixana qazlarının mövsümi emissiyalarını araşdırdı. Atılan qazların əksəriyyətini güclü istixana qazı olan metan təşkil edirdi. Tədqiqat həmçinin gölməçələrdən istixana qazı emissiyalarını dəqiq hesablamaq üçün nümunələrin tez-tez götürülməsinin vacibliyini vurğuladı.

Ümumiyyətlə, bu tədqiqatlar gölməçələrin istixana qazı emissiyalarında və karbonun saxlanmasında rol oynadığını göstərir. Hal-hazırda gölməçələr metan buraxılması səbəbindən istixana qazlarının xalis emissiyaları ola bilsələr də, metan emissiyalarını azaltmaqla onların xalis yuvaya çevrilmə potensialı var. Tapıntılar həmçinin gölməçələrdə metan tullantılarını azaltmaq üçün bubblers və ya sualtı sirkulyatorların istifadəsini təklif edir.

İstixana qazı emissiyalarında gölməçələrin rolunun daha çox araşdırılması və anlaşılması iqlimin dəqiq modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması üçün çox vacibdir.

