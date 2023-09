Üst Atmosferdə Nadir İsti Plazma Axınlarının Zondlanması

By

Yerin qütblərinin yaxınlığında, günəş küləyi ilə planetin maqnitosferi arasındakı qarşılıqlı təsir nəticəsində atmosferin yuxarı qatında rəngli işıq şouları göstərən auroralar ümumi mənzərədir. Bununla belə, ekvatora daha yaxın olanda fərqli bir atmosfer hadisəsi baş verə bilər: subauroral ion sürüşmələri (SAID).

SAID hadisələri isti plazmanın ionosfer vasitəsilə sürətli, qərbə axınını əhatə edir. Bu hadisələr sabit auroral qırmızı (SAR) qövsləri və güclü istilik emissiya sürətinin artırılması (STEVE) kimi səmada görünən strukturlarla əlaqələndirilmişdir. Tipik olaraq, SAID hadisələri alacakaranlıq və gecə yarısı arasında baş verir, lakin gecə yarısından sonra aşkar edilən SAID axınları halları olmuşdur.

Journal of Geophysical Research: Space Physics jurnalında dərc olunmuş son araşdırmada tədqiqatçılar 15-cü ildə Cənubi Amerika yaxınlığında aşkar edilmiş 2013 gecə yarısından sonrakı SAID hadisəsinə diqqət yetiriblər. Peyk proqramları və auroral aktivlik ölçüləri də daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən alınan məlumatları təhlil edərək, onlar xüsusiyyətləri və bu nadir hadisələrin formalaşması.

Tədqiqatçılar müəyyən etdilər ki, gecə yarısından sonrakı SAID hadisələri, gecə yarısından əvvəl baş verən hadisələrə bənzəyir, ionosfer şəraiti və geomaqnit dinamikası arasında mürəkkəb qarşılıqlı təsirin nəticəsidir. Qarşılıqlı təsirə lokallaşdırılmış istilik mənbələri kimi çıxış edən elektrik sahələrinin və dalğa-hissəciklərin qarşılıqlı təsirinin formalaşması daxildir.

Bu tapıntılar yuxarı atmosfer plazmasının dinamikasını və onların peyk izləmə və digər kritik tətbiqlər üçün radar siqnallarını pozmaq potensialını başa düşür. Bu sahədə əlavə tədqiqatlar SAID hadisələri və onlarla əlaqəli hadisələrin Yer atmosferinə necə təsir göstərə biləcəyi barədə dəyərli fikirlər verə bilər.

Mənbə: Ildiko Horvath və digərləri, 1-cü ildə Geofizika Yerli Zaman Sektorunda Gecədən Sonra (4-2013) İnkişaf etdirilmiş Günəşə Qarşı Axın Qərbə doğru Sub-Auroral İon Driftləri (SAID), Geofizika Tədqiqatları Jurnalı: Kosmos Fizikası (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677