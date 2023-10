Dəyişdirilmiş Cazibə Nəzəriyyəsi Doqquzuncu Planetin mövcud olmaya biləcəyini təklif edir

Tədqiqatçılar Harsh Mathur və Katherine Brown, doqquzuncu planetin axtarışına səbəb olan xarici Günəş sistemində müşahidə edilən orbital anomaliyaların əvəzində dəyişdirilmiş cazibə qanunu ilə izah oluna biləcəyini təklif etdilər. Modifikasiya edilmiş Nyuton Dinamikası (MOND) kimi tanınan dəyişdirilmiş nəzəriyyə, Nyutonun cazibə qanununun müəyyən bir nöqtəyə qədər etibarlı olduğunu və bundan sonra fərqli bir cazibə davranışının keçdiyini göstərir.

MOND qalaktika miqyasında müşahidələri izah etməkdə uğur qazanıb və bəzi elm adamları tərəfindən qaranlıq maddəyə alternativ hesab olunur. Bununla belə, astronomlar 2016-cı ildə doqquzuncu planetin yaranma ehtimalını elan etdikdən sonra Mathur və Braun onun xarici Günəş sisteminə təsirlərini araşdırmaq istəyiblər.

Tədqiqatçılar potensial doqquzuncu planet məlumat dəstindən obyektlərin orbitlərini Süd Yolu qalaktikasının qravitasiya sahəsinə qarşı qurduqda, heyrətamiz uyğunlaşma tapdılar. MOND-un məlumatına görə, milyonlarla il ərzində xarici Günəş sistemindəki bəzi cisimlər qalaktikanın cazibə sahəsi ilə uyğunlaşmağa sürüklənəcək.

Mövcud verilənlər bazası kiçik olsa da və digər imkanları istisna etmək mümkün olmasa da, tədqiqat xarici Günəş sisteminin cazibə qüvvəsini sınamaq və fizikanın fundamental problemlərini öyrənmək üçün laboratoriya rolunu oynaması potensialını vurğulayır.

Ümumilikdə, bu tədqiqat xarici Günəş sistemində doqquzuncu planetin mövcudluğuna etiraz edir və müşahidə edilən orbital anomaliyaların dəyişdirilmiş qravitasiya nəzəriyyəsi ilə izah oluna biləcəyini təklif edir.

Mənbə: Case Western Reserve Universiteti

Təriflər:

– Dəyişdirilmiş Nyuton Dinamikası (MOND): Nyutonun cazibə qanununu irəli sürən dəyişdirilmiş cazibə nəzəriyyəsi bir nöqtəyə qədər etibarlıdır, ondan kənarda fərqli cazibə davranışı öz yerini tutur.

– Qaranlıq Materiya: Qravitasiya təsiri olan, lakin heç bir işıq yaymayan maddənin hipotetik forması.

– Süd Yolu: Günəş sistemimizi ehtiva edən qalaktika.

(Mənbə: Katherine Brown et al, Modified Newton Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))