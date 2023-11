Başqalarını hərəkətləri ilə başa düşmək: AI üçün təsirləri olan insan idrakının əsas aspekti

By

Biz kiminsə hərəkətlərini müşahidə etdikdə, ağlımız onun niyyətlərini deşifrə etmək üçün sürətlə işləyir. Johns Hopkins Universitetində qavrayış tədqiqatçıları tərəfindən aparılan araşdırma, insanların başqalarının sadəcə hərəkətlərini izləməklə nə öyrənməyə çalışdıqlarını necə başa düşə biləcəyinə işıq saldı. “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunan bu təməlqoyma tədqiqatı süni intellekt (AI) sistemlərinin inkişafı üçün əhəmiyyətli təsirləri olan insan idrakının tez-tez diqqətdən kənarda qalan aspektini üzə çıxarıb.

Kiminsə bilavasitə hərəkətlərini proqnozlaşdırmaqdan ibarət olan praqmatik hərəkətlərin tanınmasından fərqli olaraq, tədqiqat "epistemik hərəkətlər" üzərində cəmlənmişdir. Bu hərəkətlər kimsə ətrafı haqqında məlumat toplamağa və ya öyrənməyə çalışdıqda həyata keçirilir. Əvvəlki araşdırmalar insanların praqmatik hərəkətləri dəqiq müəyyən edə bildiyini göstərsə də, epistemik hərəkətləri necə qavradığımız və anladığımız barədə çox az şey məlum idi.

500 iştirakçının iştirak etdiyi bir sıra eksperimentlərdə tədqiqatçılar şəxslərdən qutuları silkələyən insanların videolarına baxmalarını istəyiblər. İştirakçılar bir neçə saniyə ərzində çalkalayıcının məqsədlərini - ya qutunun içindəki əşyaların sayını müəyyən etmək, ya da obyektlərin formasını müəyyən etmək üçün - ayırd edə bildilər. Başqa bir insanın niyyətlərini öz hərəkətləri ilə dərk etmək qabiliyyəti həm intuitiv, həm də diqqətəlayiqdir, zehnimizin səylə yerinə yetirdiyi mürəkkəb idrak proseslərini vurğulayır.

Bu tapıntılar AI inkişafı sahəsi üçün daha geniş təsirlərə malikdir. İnsanların başqa bir insanın məqsədlərini hərəkətləri ilə necə başa düşdüyünü başa düşməklə, tədqiqatçılar qarşılıqlı əlaqədə olmaq və insan davranışını anlamaq üçün daha yaxşı təchiz edilmiş süni intellekt sistemləri dizayn edə bilərlər. Məsələn, süni intellektlə işləyən robot köməkçisi müştərinin hərəkətlərini təhlil edə və onun nə axtardığını proqnozlaşdıra, daha fərdiləşdirilmiş və səmərəli xidmət göstərə bilər.

Gələcək tədqiqatlarda Johns Hopkins komandası epistemik niyyət və praqmatik niyyət arasındakı fərqi araşdırmağı planlaşdırır. Onlar həmçinin insan inkişafında bu müşahidə bacarıqlarının nə vaxt ortaya çıxdığını və fiziki hərəkətlərlə epistemik niyyət arasındakı əlaqəni daha da aydınlaşdırmaq üçün hesablama modellərinin qurulmasının mümkün olub-olmadığını araşdırmaqda maraqlıdırlar.

Bu tədqiqat təkcə insan idrakını başa düşməyimiz üçün dəyərli fikirlər təqdim etmir, həm də insan hərəkətlərini və niyyətlərini effektiv şəkildə şərh etmək üçün AI texnologiyası üçün yeni imkanlar açır. Bu biliklərdən istifadə etməklə, gələcək süni intellekt sistemləri insan ehtiyaclarını və istəklərini başa düşmək və onlara cavab verməkdə daha qavrayışlı və bacarıqlı ola bilər.

FAQ

S: Praqmatik hərəkətlər və epistemik hərəkətlər hansılardır?

Praqmatik hərəkətlər fərdin ani hərəkətlərinin proqnozlaşdırılmasını ehtiva edən hərəkətlərə aiddir, epistemik hərəkətlər isə kimsə ətrafı haqqında məlumat toplamağa və ya bir şey öyrənməyə çalışarkən həyata keçirilir.

S: Tədqiqatçılar təcrübələrini necə apardılar?

Tədqiqatçılar 500 iştirakçıdan birinin qutunu silkələdiyi videolara baxmağı xahiş ediblər. İştirakçılar, çalkalayıcının qutunun içərisindəki əşyaların sayını və ya obyektlərin formasını anlamağa çalışdığını müəyyən edə bildilər.

S: Bu tədqiqatın süni intellektə hansı təsiri var?

İnsanların hərəkətlər vasitəsilə başqalarının niyyətlərini necə qəbul etdiyini və nəticə çıxardığını başa düşməklə, AI sistemləri insan davranışını daha yaxşı başa düşmək və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün tərtib edilə bilər. Məsələn, robot köməkçisi müştərinin öz hərəkətlərinə əsasən nə axtardığını dəqiq proqnozlaşdıra bilirdi.