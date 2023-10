Qabaqcıl Nüvə Reaktorları üçün Ərinmiş Duzlarda Elektron Davranışını Anlamaq

By

Enerji Departamentinin Oak Ridge Milli Laboratoriyası və Ayova Universitetinin tədqiqatçıları qabaqcıl nüvə reaktorlarında elektronların ərimiş duzlarla necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu anlamaqda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə ediblər. Artıq elektronun ərimiş sink xlorid duzuna daxil edilməsini hesablama üsulu ilə simulyasiya edərək, elm adamları elektronun qəbul edə biləcəyi üç vəziyyəti müəyyən edə bildilər.

Birinci ssenaridə elektron iki sink ionundan ibarət molekulyar radikalın bir hissəsi olur. İkinci ssenaridə elektron tək sink ionunda lokallaşdırılır. Üçüncü ssenaridə elektron delokalizasiya olunur və çoxlu duz ionları üzərində diffuz şəkildə yayılır. Bu tapıntılar radiasiyanın duzla işləyən reaktorların işinə təsirini proqnozlaşdırmaq üçün çox vacibdir.

Ərinmiş duz reaktorları gələcək atom elektrik stansiyaları üçün potensial layihə kimi nəzərdən keçirilir. Buna görə də, ərimiş duzların yüksək radiasiyaya necə reaksiya verdiyini başa düşmək son dərəcə vacibdir. Tədqiqatçılar elektronun ərimiş duzu təşkil edən ionlarla təmasda olan davranışına işıq salmağı hədəfləyiblər.

Tədqiqat bütün suallara cavab verməsə də, elektronlar və ərimiş duzlar arasındakı qarşılıqlı əlaqənin sonrakı tədqiqi üçün mühüm başlanğıc nöqtəsi təmin edir. Tədqiqatçılar həmçinin elektronların qısa müddətdə əmələ gətirdiyi müəyyən edilmiş üç növün daha uzun müddət ərzində daha mürəkkəb olanları meydana gətirmək üçün reaksiya verə biləcəyinə inanırlar.

“Yüksək temperaturda ərimiş duzlar artıq elektronlarla reaktivdirmi? Case of ZnCl2”, The Journal of Physical Chemistry B-də dərc edilmişdir. O, geniş ictimai maraq üçün potensialını göstərən ACS Redaktorlarının Seçimi kimi seçilmişdir.

Bu tədqiqat Brookhaven Milli Laboratoriyasının rəhbərlik etdiyi DOE-nin Ekstremal Mühitlərdə Enerji Sərhəd Tədqiqat Mərkəzinin (MSEE EFRC) ərimiş duzlarının bir hissəsi kimi aparılmışdır. Tədqiqat qrupu radiasiyanın digər duz sistemlərinə təsirini araşdırmağa davam etməyi planlaşdırır. Onların hesablama tədqiqatları Oak Ridge Milli Laboratoriyasındakı Elm üçün Hesablama və Məlumat Mühiti və Lourens Berkli Milli Laboratoriyasındakı Milli Enerji Tədqiqatları Elmi Hesablama Mərkəzi də daxil olmaqla DOE istifadəçi obyektlərində aparılmışdır.

Ərinmiş duzlardakı elektronların davranışını başa düşmək ərimiş duz reaktorlarının inkişafı üçün çox vacibdir. Bu, gələcək nüvə enerjisi istehsalı üçün perspektivli variant hesab edilən bu reaktorların təhlükəsizliyini və səmərəliliyini təmin etməyə kömək edir.

Mənbə:

– Lawrence Bernard, ORNL