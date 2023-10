Alimlər Yerin öz mantiyasında qiymətli metalları necə saxladığını kəşf ediblər

By

Elm adamları qızıl və platin kimi qiymətli metalların Yerin mantiyasında necə saxlandığına dair yeni fikirlər ortaya qoydular, əvvəllər bu metalların nüvəyə batacağını irəli sürən nəzəriyyələrə baxmayaraq. “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunan tədqiqatda mantiya materiallarının təsirə əsaslanan qarışmasını araşdırmaq üçün simulyasiyalardan istifadə edilib.

Təxminən 4.5 milyard il əvvəl Yer Mars böyüklüyündə bir planetdən əhəmiyyətli dərəcədə təsirləndi, nəticədə material Ayın yarandığı orbit diskinə atıldı. “Gecikmiş toplanma” kimi tanınan bu dövrdən sonra böyük planetesimallar Yerlə toqquşaraq, gənc Yerə udulmuş yüksək “siderofil” elementlər kimi tanınan dəmirə güclü yaxınlıq göstərən metalları çatdırdı.

Əvvəlki simulyasiyalar bu metalların çoxunun, o cümlədən yüksək siderofil elementlərin (HSE) Yerin nüvəsinə axacağını irəli sürmüşdü. Bununla belə, yeni araşdırma mantiyadakı bu qiymətli metalların bolluğunu izah edən real ssenarini ortaya qoyur.

Simulyasiyalar ağır metalların dibinə çökdüyü lokallaşdırılmış maqma okeanı yaradaraq, planetin Yerə təsirini nəzərdən keçirdi. Metallar altındakı qismən ərimiş bölgəyə çatdıqda, onlar ərimə vasitəsilə süzülür və sonra yavaş-yavaş mantiyanın dibinə doğru batır. Bu proses zamanı ərimiş mantiya bərkiyir və metalları effektiv şəkildə tutur.

Tədqiqat həmçinin mantiya materiallarının uzun müddət ərzində yenidən bölüşdürülməsində mantiya konveksiyasının rolunu vurğulayır. Mantiya konveksiyası yüksələn isti mantiya materialına və batan soyuq materiala aiddir ki, bu da mantiya materiallarının, o cümlədən yüksək siderofil elementlərin qarışmasına və yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır.

Bu tədqiqat Yerin öz qiymətli metallarını necə saxladığına dair yeni anlayışı təmin edir, mantiyanın tərkibinə və milyardlarla il ərzində planetimizi formalaşdıran proseslərə işıq salır.

