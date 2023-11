Qalaktik Mərkəz: Ulduzların yaranmasının gizli sirlərinin açılması

NASA-nın Ceyms Uebb Kosmik Teleskopu qalaktikamızın sıx mərkəzinin fövqəladə görüntüsünü təqdim edərək, astronomların anlamaq üçün can atdığı, heç vaxt görülməmiş xüsusiyyətləri ortaya qoyub. Sagittarius A*-dan təxminən 300 işıq ili uzaqlıqda yerləşən, Sagittarius C (Sgr C) adlı ulduz əmələ gətirən bölgə Sagittarius C (Sgr C) misli görünməmiş detalları ilə alimləri valeh edir.

Üstün infraqırmızı ayırdetmə qabiliyyəti və həssaslığı ilə Webb teleskopu bu regionda əvvəlki məlumat toplama imkanlarını üstələyir. Əvvəllər görünməmiş xüsusiyyətlərin bu kəşfi astronomları bu ekstremal mühitlərdə ulduzların əmələ gəlməsini öyrənmək üçün böyük potensiala görə həyəcanlandırdı.

Qalaktik mərkəz Süd Yolu qalaktikamızın ən ekstremal və dinamik bölgələrindən birini təmsil edir. Müşahidə qrupunun əsas müstəntiqi Samuel Crowe-nin müşaviri, professor Conatan Tan onu ulduzların formalaşması nəzəriyyələri üçün mükəmməl sınaq meydançası kimi təsvir edir. Bu təlatümlü mühitin sirlərini açmaq yeni ulduzların yaranmasının arxasında duran əsas prosesləri dərk etməyimizə çox kömək edəcək.

Şəkildə çəkilmiş təxmin edilən 500,000 ulduz arasında bir proto-ulduz çoxluğu diqqəti çəkir. Bu yaranan ulduzlar hələ də aktiv şəkildə kütlə toplayır və möhtəşəm tonqal kimi infraqırmızı-tünd bulud arasında parlaq şəkildə parlayan axınlar yayırlar. Təəccüblüdür ki, bu gənc çoxluqda daha əvvəl müəyyən edilmiş Günəşdən 30 dəfə böyük olan nəhəng protoulduz var. Bu proto-ulduzların çıxdığı buludun sıxlığı o qədər yüksəkdir ki, onun arxasında yerləşən ulduzları gizlədir və daha az izdihamlı mühit illüziyası yaradır.

Webb-in NIRCam aləti həmçinin qaranlıq buludu əhatə edən ionlaşmış hidrogenin geniş miqyaslı emissiyasını aşkar edir. Cazibədar mavi rəngdə göstərilən bu xüsusiyyət adətən gənc, kütləvi ulduzlar tərəfindən enerjili fotonların emissiyası nəticəsində yaranır. Bununla belə, Webb teleskopunun aşkar etdiyi bu bölgənin miqyası astronomları təəccübləndirib və əlavə araşdırmaya layiqdir. Bundan əlavə, ionlaşmış hidrogendə müşahidə edilən, xaotik istiqamətləri əhatə edən iynə kimi strukturlar Crowe kimi tədqiqatçıların marağına səbəb olub.

Webb teleskopu vasitəsilə astronomlar Yerdən təxminən 25,000 işıq ili uzaqda yerləşən qalaktika mərkəzindəki ayrı-ayrı ulduzları tədqiq edə bilərlər. Bu yaxınlıq ulduzların əmələ gəlməsi mexanizmləri haqqında əvəzsiz fikirlər toplamaq üçün misilsiz fürsət təqdim edir, alimlərə kosmik mühitin bu prosesə təsirini qalaktikanın digər bölgələri ilə müqayisə etməyə və müqayisə etməyə imkan verir. Əldə edilən kəşflər daha böyük ulduzların əsasən Süd Yolunun mərkəzində və ya onun spiral qollarının kənarlarında əmələ gəlməsinə aydınlıq gətirə bilər.

Samuel Crowe-nin sözləri ilə desək, Webb teleskopunun çəkdiyi görüntü təkcə heyrətləndirici deyil, həm də təməlqoyucu elmi kəşflər üçün potensialı açır. Ağır elementlər istehsal edən fabrik kimi xidmət edən nəhəng ulduzları başa düşmək bizə kainatımızın heyrətamiz mənşə hekayəsini açmağa imkan verir.

Dünyanın aparıcı kosmik elmi rəsədxanası olan Ceyms Uebb Kosmik Teleskopu günəş sistemimizin sirlərinə nüfuz etməyə və digər ulduzların ətrafındakı uzaq planetləri tədqiq etməyə davam edir. Uebbin NASA, ESA və Kanada Kosmik Agentliyi arasındakı beynəlxalq əməkdaşlığı kainatımızın müəmmalı strukturlarını və mənşəyini araşdırmaqla kosmosdakı yerimiz haqqında zəngin fikirlər təklif edir.

FAQ:

S: James Webb Kosmik Teleskopunun qalaktika mərkəzinin təsvirinin əhəmiyyəti nədir?

Cavab: Şəkil əvvəllər görülməmiş xüsusiyyətləri misli görünməmiş təfərrüatlarla ortaya qoyur və alimlərə ulduzların əmələ gəlməsi prosesləri haqqında dəyərli fikirlər təqdim edir.

S: Qalaktika mərkəzi niyə ekstremal mühit hesab olunur?

Cavab: Qalaktika mərkəzi ulduz əmələ gəlməsinin ən ciddi şəkildə sınaqdan keçirildiyi izdihamlı və təlatümlü məkan yaradan turbulent, maqnitləşdirilmiş qaz buludları ilə xarakterizə olunur.

S: Uebb teleskopu ulduzların əmələ gəlməsini anlamağa necə kömək edir?

Cavab: Webb teleskopunun yüksək ayırdetmə qabiliyyəti və həssaslığı astronomlara qalaktika mərkəzindəki ayrı-ayrı ulduzları tədqiq etməyə imkan verir, onlara ulduz əmələ gəlməsinə təsir edən amilləri aşkar etməyə və onları qalaktikanın digər bölgələri ilə müqayisə etməyə kömək edir.

S: Kütləvi ulduzları öyrənməyin əhəmiyyəti nədir?

Cavab: Kütləvi ulduzlar ağır elementlərin əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır və onların əmələ gəlməsini başa düşmək kainatın böyük hissəsinin mənşəyini öyrənməklə eynidir.

S: James Webb Kosmik Teleskopu nədir?

Cavab: James Webb Kosmik Teleskopu günəş sistemimizdəki sirləri həll etmək, uzaq dünyaları araşdırmaq və kainatımızın strukturlarını və mənşəyini araşdırmaq məqsədi daşıyan ilk kosmik elm rəsədxanasıdır.