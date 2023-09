Pəri dairələrinin sirri genişlənir: süni intellekt onları 15 ölkədə müəyyən edir

By

Pəri dairələrinin, qısır kirdən ibarət yuvarlaq disklərin mənşəyi elm adamlarını çoxdan valeh etmişdir. Əvvəllər bu dairələr yalnız Cənubi Afrikanın Namib səhrasında və Avstraliyanın çöllərində tapılmışdı. Bununla belə, süni intellektdən (AI) istifadə edilən yeni bir araşdırma, üç qitənin 15 ölkəsində yüzlərlə yerdə pəri dairələrinə bənzəyən bitki örtüyünün nümunələrini müəyyən etdi və bu fenomenin əvvəllər düşünüldüyündən daha geniş yayıldığını göstərir. “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunan araşdırmada pəri dairələrinə bənzəyən nümunələri axtarmaq üçün dünyanın müxtəlif yerlərindən arid ekosistemlərin yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik peyk şəkilləri təhlil edilib. Tədqiqatda istifadə edilən neyron şəbəkəsi Namibiya və Avstraliyadan gələn şəkilləri təhlil edərək pəri dairələrini tanımaq üçün öyrədilib.

Tədqiqat pəri dairələrinə bənzər dairəvi naxışlar nümayiş etdirən 263 quru ərazini müəyyən etdi. Bu yerlər Afrika, Madaqaskar, Orta Qərbi Asiya, mərkəzi və cənub-qərb Avstraliyada tapıldı. Bununla belə, Göttingen Universitetinin tədqiqatçısı Dr.Stefan Getzinin müəyyən etdiyi kimi, bu nümunələrin heç də hamısı pəri dairələri hesab olunma meyarlarına cavab vermirdi. Pəri dairələri müəyyən edilmiş naxışlarda tam olaraq mövcud olmayan güclü nizamlı, məkan baxımından dövri nümunə ilə xarakterizə olunur.

Tədqiqat həm də pəri dairələrinin formalaşması ilə bağlı ətraf mühit şəraiti haqqında məlumat verdi. Nümunələr çox güman ki, yüksək qələvi və azotlu çox quru, qumlu torpaqlarda baş verirdi. Bu nümunələrin ekosistemlərin sabitləşdirilməsində və pozuntulara qarşı müqavimətin artırılmasında rol oynadığı aşkar edilmişdir.

Pəri dairələrinin müşahidələrinin genişləndirilməsi və onları müəyyən etmək üçün süni intellektdən istifadə onların mənşəyi və formalaşma mexanizmlərini araşdırmaq üçün yeni imkanlar təqdim edir. Dəqiq səbəblər saytdan sayta fərqli ola bilsə də, bu araşdırma bu sirli təbiət hadisələrinin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir.

Mənbə:

– CNN: CNN saytındakı məqaləyə keçid” (linki faktiki URL ilə əvəz edin)

– Milli Elmlər Akademiyasının Materialları: Jurnalda dərc edilmiş tədqiqata keçid (linki faktiki URL ilə əvəz edin)