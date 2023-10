Yeni Universal Təbiət Qanunu: Təkamül Bütün Kompleks Sistemlərə Tətbiq olunur

By

Alim və filosoflardan ibarət bir qrup “təbiətin itkin qanunu” adlandırdıqları təməlqoyma konsepsiyasını təqdim etdilər. Onlar iddia edirlər ki, təkamül təkcə bioloji həyatla məhdudlaşmır, lakin kainatdakı bütün mürəkkəb sistemlərə, səma cisimlərindən tutmuş atom quruluşlarına qədər tətbiq olunan əsas prosesdir. Komanda müxtəlif konfiqurasiyaların funksionallıq əsasında seçildiyi təqdirdə canlı və ya cansız istənilən sistemin təkamül edəcəyini bildirən “Funksional İnformasiyanın Artırılması Qanunu”nu təklif edir.

Tədqiqatçılar inkişaf edən sistemlərin üç müəyyənedici xüsusiyyətini müəyyən edirlər: komponentlərin çoxluğu, tənzimləmələrin müxtəlifliyi və funksiya üçün seçim. Onlar təklif edirlər ki, bu xüsusiyyətlər müxtəlif sahələrdə mürəkkəb inkişaf edən sistemlər üçün ümumidir.

Bu universal təbiət qanununun açarı “funksiya üçün seçim” anlayışındadır. Tədqiqatçılar Darvinin təbii seçmə nəzəriyyəsini genişləndirərək funksiyanı üç fərqli növə ayırırlar: sabitlik, dinamik davamlılıq və yenilik. Funksiya artıq sağ qalma əlamətləri ilə məhdudlaşmır, sistemin davamlı mövcudluğuna, şaxələnməsinə və mürəkkəbliyinə töhfə verən atributları ehtiva edir.

Tədqiqat bu nəzəriyyəni həm bioloji, həm də qeyri-bioloji kontekstlərdən nümunələrlə təsvir edir. Fotosintezin yaranmasından mürəkkəb davranışların inkişafına qədər Yerdəki həyatın təkamül səyahətini vurğulayır. Bununla belə, təkamül anlayışı üzvi həyatdan kənara çıxır. Məsələn, mineral səltənət öz təkamül yolunu nümayiş etdirir, burada sadə mineral konfiqurasiyalar zaman keçdikcə getdikcə daha mürəkkəb olanlara səbəb olur.

Bundan əlavə, ulduzların özləri daha ağır elementlər düzəldərək, kainatın kimyəvi müxtəlifliyinə və mürəkkəbliyinə töhfə verərək təkamül möcüzəsini təmsil edirlər.

Tədqiqat Darvinin təkamülünün bu geniş təbiət hadisəsi daxilində xüsusi bir hal olduğunu vurğulayır. Bu, Yerdəki həyatın müxtəlifliyini şərtləndirən prinsiplərin cansız sistemlərə də aid olduğunu göstərir.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan bu tədqiqat müxtəlif elm sahələrini təmsil edən alimləri cəlb edən birgə səydir. Mürəkkəb sistemlərin yenilik, sabitlik və dinamik davamlılıq yaratmaq üçün universal tendensiyasını qəbul edərək, bu tədqiqat bizim daim inkişaf edən kainatımızın xas xüsusiyyəti kimi təkamül anlayışımızı yenidən müəyyənləşdirir.

– Milli Elmlər Akademiyasının Materialları