Alimlər Kosmik Gəmilərin Yerin Üst Atmosferinə Təsirini Açıqladılar

Alimlər kəşf ediblər ki, Yer atmosferinin yuxarı qatında qalan raket və kosmik gəmilərin qalıqları iqlimə uzunmüddətli təsir göstərə bilər. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən son araşdırma Yerin stratosferində əhəmiyyətli miqdarda alüminium və ekzotik metallar aşkar edib. Tədqiqatçılar qrupu bu nadir metalların kosmik gəmilərin yenidən daxil olma zamanı yanması nəticəsində yarandığını müəyyən edə bildi. Bu tapıntı inkişaf edən kosmik sənayenin Yerin yuxarı atmosferinə necə təsir etdiyi ilə bağlı narahatlıqları artırır.

Tədqiqat atmosferdə aerozolları toplamaq üçün həssas alətlə təchiz edilmiş xüsusi tədqiqat təyyarəsinin idarə edilməsini əhatə edirdi. Toplanmış məlumatlar litium, alüminium, mis və qurğuşun daxil olmaqla 20-dən çox elementin kosmik gəmilərdə istifadə olunan nisbətlərə uyğun olduğunu göstərdi. Bu metallar ozon təbəqəsinin qorunması və tamponlanması üçün vacib olan sulfat turşusu hissəciklərinin təxminən 10%-də aşkar edilmişdir.

Raket buraxılışlarının sayının artması bu metal hissəciklərin stratosferdə toplanmasına kömək edir. 2022-ci ildə rekord qıran 180 raket buraxılışı oldu və kosmik sənaye daha çox peyk və kosmik gəmi buraxmağa davam etdikcə bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Tədqiqatçılar insanların kosmosa uçuşunun planetə, xüsusən də Günəşdən gələn zərərli radiasiyanın udulmasında həlledici rol oynayan ozon təbəqəsinə təsirinin başa düşülməsinin zəruriliyini vurğuladılar.

Tədqiqatın nəticələri Yer atmosferində baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsinin və dərk edilməsinin aktuallığını vurğulayır. İnsan işğalının və kosmik fəaliyyətlərin təsiri əvvəllər təsəvvür ediləndən daha əhəmiyyətli ola bilər. Kosmik tədqiqatların potensial nəticələrini daha yaxşı başa düşmək və yumşaltmaq üçün planetimizdə tədqiqata üstünlük vermək vacibdir.

