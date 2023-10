Kosmik zibillərin Yer atmosferinə təsiri

By

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən yeni bir araşdırma göstərir ki, raketlərdən və kosmik gəmilərdən qalan hissələrdən ibarət kosmik tullantılar Yerin iqliminə potensial olaraq qalıcı təsir göstərir. Alimlər atmosferi təhlil etmək üçün xüsusi tədqiqat təyyarəsinə qoşulmuş həssas alətdən istifadə edərək tədqiqat missiyası həyata keçirib və Yerin stratosferində əhəmiyyətli miqdarda alüminium və ekzotik metallar aşkar ediblər.

Tədqiqatçılar bu nadir metalları raketlərdə və peyklərdə istifadə olunan metallarla uyğunlaşdıra bildilər ki, bu da buxarlanmış metalın, ehtimal ki, atmosferə yenidən daxil olduqda yanan kosmik gəmilərdən qaynaqlandığını göstərir. Tədqiqatın həmmüəllifi, professor Daniel Cziczo, insan tərəfindən hazırlanmış bu materialın atmosferin guya təmiz bölgəsində tapılmasının əhəmiyyətini vurğulayır. O, atmosferin sabit bölgəsi olan stratosferdə baş verən hər hansı dəyişikliyin daha yaxından araşdırılmasının zəruriliyini vurğulayır.

Tədqiqat Yerin yuxarı atmosferinin artan kosmik sənayedən təsirləndiyinə dair uzun müddətdir mövcud olan şübhələri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyırdı. Bununla belə, səthdən 51 kilometrə qədər uzanan bu ərazini öyrənmək olduqca çətindir. Tədqiqat aparmaq üçün alimlər NASA WB-57 təyyarəsi ilə Alyaskada yerdən 19 kilometr yüksəklikdə atmosferdən nümunə götürüblər.

Nümunələrin təhlili göstərdi ki, metallar stratosferdəki hissəciklərin əksəriyyətini təşkil edən və ozon təbəqəsinin qorunmasına və tamponlanmasına töhfə verən sulfat turşusu hissəciklərinin təxminən 10%-nin tərkibində olub. Bundan əlavə, tədqiqatçılar kosmik gəmilərdə istifadə olunan nisbətlərə uyğun olan 20-dən çox element aşkar etdilər. Xüsusilə, litium, alüminium, mis və qurğuşun kimi metallar, kosmik gəmilərin yenidən daxil olması nəticəsində təbii kosmik tozda olan metallardan daha çox tapıldı.

Bu tədqiqat kosmik sənayenin misli görünməmiş böyümə yaşadığı bir vaxta təsadüf edir və 180-ci ildəki 2022 raketlə müqayisədə 136-ci ildə rekord qıran 2021 raket buraxılışıdır. Daha çox peyk və kosmik gəmi Yerin orbitinə və onun hüdudlarından kənara buraxıldıqca, daxil olan dağıntıların miqdarı da artır. atmosferin artacağı gözlənilir. Raketlərin və peyklərin yenidən daxil olması, həmçinin peyklərin atmosferdən düşməsi bu aerozol hissəciklərinin stratosferdə olmasına kömək edir.

Stratosfer Yerin iqlim sistemində mühüm rol oynayır. Burada Günəş radiasiyasının bir hissəsini udan və onun planetin səthinə çatmasına mane olan ozon təbəqəsi yerləşir. Ozon təbəqəsi Yerdəki bütün canlıların qorunması üçün vacibdir və onsuz, bildiyimiz kimi, həyat qeyri-mümkün olardı.

Bu tədqiqat insan işğalının və kosmosa uçuşun planetimizə göstərə biləcəyi əhəmiyyətli təsirləri vurğulayır. O, kosmik sənayenin fəaliyyətləri nəticəsində yarana biləcək hər hansı potensial nəticələri azaltmaq üçün Yerin öyrənilməsinin başa düşülməsi və prioritetləşdirilməsinin təcili ehtiyacını vurğulayır.

Mənbə:

Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri