Tədqiqatçılar Metal-Üzvi Çərçivələrdən istifadə edərək Antibakterial Membranlar hazırlayırlar

By

Tədqiqatçılar qrupu nazik təbəqəyə daxil edilmiş metal-üzvi çərçivələrdən (MOF) istifadə edərək antibakterial membranlar hazırlamış və xarakterizə etmişdir. MOF-lar, dərmanların çatdırılması və ətraf mühitin təmizlənməsi daxil olmaqla, geniş tətbiq sahəsinə malik yüksək məsaməli metal kompleksləridir. Bununla belə, MOF-ların polimerlərə yerləşdirildikdə necə işlədiyini başa düşmək hələ də problemdir.

Tədqiqatçılar membranlardakı MOF və polimerlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni öyrənmək üçün kriogen fokuslanmış ion şüa skan edən elektron mikroskopiya (FIB-SEM) adlı yeni texnikadan istifadə ediblər. Bu texnika MOF kompozitlərinin dayanıqlığını artırır və hissəciklərin ətraflı görünüşünü təmin edir.

Hər birində fərqli MOF olan üç fərqli membran yaradıldı: CPO-27-Ni, CuBTTri və ya hər ikisi. Tədqiqatçılar metal komplekslərinin bütün membranlar boyunca bərabər paylandığını və üst-üstə düşmədiyini aşkar etdilər. Onlar həmçinin antibakterial xüsusiyyətlərə malik bir molekul olan azot oksidi (NO) buraxmağa gəldikdə membranların müxtəlif tetikleyici və reaksiyalara malik olduğunu aşkar etdilər.

CPO-27-Ni rütubətə cavab olaraq NO-nu tez buraxdı, CuBTTri isə katalizator rolunu oynadı və insan orqanizmində təbii NO mənbəyinə məruz qaldıqda davamlı NO buraxılması istehsal etdi. Hər iki MOF birləşdirildikdə, membranlar sürətli və davamlı NO çatdırılma sisteminə nail oldular.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu iki fazalı çatdırılma sistemi tibbi cihazlarda faydalı ola bilər, dərhal antibakterial təsir göstərir və mikrob çirklənməsinin uzunmüddətli qarşısını alır. Bu tədqiqatın nəticələri MOF-ların və onların müxtəlif sahələrdə potensial tətbiqlərinin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir.

Mənbə: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Qarışıq metal-üzvi çərçivə qarışıq matrisli membranlar: krio-skan edən elektron mikroskopiyadan istifadə edərək eyni vaxtda nəmlə tetiklenen və azot oksidinin katalitik çatdırılmasına dair fikirlər. ACS Tətbiq Mater İnterfeysləri. 2023: acsami.3c11283.

Təriflər:

Metal-üzvi çərçivələr (MOF): Yüksək məsaməli metal kompleksləri

Polimerlər: Təkrarlanan alt bölmələrdən ibarət böyük molekullar

Kriogen fokuslanmış ion-şüa skan edən elektron mikroskopiya (FIB-SEM): MOF kompozitlərinin sabitliyini artırmaq üçün kriogeniklərdən istifadə edən və ətraflı təsviri təmin edən bir texnika

Azot oksidi (NO): Antibakterial xüsusiyyətlərə malik olan və biotibbi tətbiqlərə malik molekul

Mənbələr: ACS Applied Materials & Interfaces