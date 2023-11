Müxtəlif media istehlakı: Siyasi qütbləşməyə daha nüanslı bir perspektiv

Qütbləşmiş ölkədə medianın insanların siyasi baxışlarına təsiri böyük maraq və müzakirə mövzusudur. MIT alimləri tərəfindən aparılan yeni araşdırma bu məsələyə aydınlıq gətirərək, hər hansı bir nəticə çıxarmazdan əvvəl insanların media vərdişlərini dəqiq ölçməyin vacibliyini vurğulayır.

Tədqiqatçılar iştirakçıların real dünya xəbər istehlakını ələ keçirmək üçün böyük onlayn sorğu təcrübəsini veb izləmə məlumatları ilə birləşdirən unikal metodologiyadan istifadə etdilər. Sorğuya əsaslanan ölçülər ümumiyyətlə bildirilmiş media üstünlükləri ilə əlaqələndirilsə də, araşdırma fərdlərin faktiki xəbər istehlak vərdişlərində əhəmiyyətli fərqlər aşkar etdi. Bu tapıntı amerikalıların media vərdişlərinin qütbləşmiş təbiəti ilə bağlı ümumi fərziyyəyə qarşı çıxır və siyasi medianın təsirlərini öyrənərkən sorğu məlumatlarının etibarlılığını şübhə altına alır.

Aparıcı müəllif Chloe Wittenberg, PhD '23, sorğu cavablarının fərdlərin media vərdişlərini mükəmməl şəkildə əks etdirə bilməyəcəyini dərk etməyin vacibliyini vurğulayır. Journal of Politics jurnalında dərc olunan “Media Measurement Matters: Estatating the Persuasive Effects of Survey and Behavioral Data with Partizan Media Measurement Matters” başlıqlı araşdırma media seçimlərinin ölçülməsinə hərtərəfli yanaşmanın zəruriliyini vurğulayır.

Tədqiqat həmçinin bəyan edilmiş və aşkar edilmiş üstünlüklər arasındakı mühüm fərqi də həll edir. Bəzi alimlər iddia edirlər ki, mövcud qütbləşmə yüksək dərəcədə partizan media istehlakına gətirib çıxarır, digərləri isə iddia edirlər ki, partizan media mənbələri fərdlərə daha qütbləşmiş fikirləri qəbul etməyə təsir edir. Medianın öz-özünə seçilməsini və onun inandırıcı təsirlərini eyni vaxtda ölçməklə, tədqiqatçılar müxtəlif media istehlakının nüanslı dinamikası haqqında dəyərli fikirlər təqdim edirlər.

Bundan əlavə, tədqiqat müxtəlif xəbər auditoriyaları arasında partizan medianın inandırıcılığındakı dəyişiklikləri ortaya qoyur. Əyləncə saytlarına nisbətən daha az xəbər saytı istifadə edən iştirakçılar partizan mediadan daha asan təsirlənirlər. Bununla belə, siyasi meylə gəldikdə sorğu məlumatları ilə internetə baxış məlumatları arasında uyğunsuzluq var idi. Sorğunun nəticələri göstərdi ki, fərdlər ideoloji cəhətdən bir-birinə zidd olan mənbələrdən gələn məlumatlara açıq ola bilərlər, halbuki internetə baxış məlumatları ifrat media pəhrizinə malik şəxslərin ilk növbədə mövcud inancları ilə uyğun gələn nəşrlər tərəfindən inandırıldığını göstərdi.

Bu tapıntılar fərdlərin media seçimlərinin dəqiq ölçülməsinin əhəmiyyətini və siyasi medianı öyrənmək üçün real dünya məlumatlarından istifadə etməyin vacibliyini vurğulayır. Tədqiqat təhsil siyasətinə yönəldilsə də, alimlər daha yüksək qütbləşmə səviyyəsini nümayiş etdirən digər siyasi məsələlərin tədqiqatlarında fərqli dinamika potensialını qəbul edirlər.

İrəliləyərək, tədqiqatçılar media üstünlüklərini daha əhatəli başa düşmək üçün müxtəlif tədbirlərin araşdırılmasını təşviq edirlər. Məqsəd mükəmməl ölçü təmin etmək deyil, siyasi qütbləşmənin təhlükələrini effektiv şəkildə həll etmək üçün bu üstünlükləri necə ölçəcəyimiz barədə tənqidi düşüncəyə ilham verməkdir.

Mənbə: MIT News

Tez-tez verilən suallar (FAQ)

1. Media insanların siyasi baxışlarına necə təsir edir?

Medianın siyasi baxışlara təsiri mürəkkəbdir və fərdlər arasında dəyişir. İnsanların mediaya üstünlük vermələri onların media vərdişlərinin dəqiq ölçülməsi ilə birlikdə medianın siyasi inanclara təsirinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır.

2. MİT alimləri tərəfindən aparılan tədqiqatın əsas nəticələri nə idi?

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilib ki, iştirakçıların sorğulardakı media üstünlükləri onların real dünya xəbər istehlakı ilə üst-üstə düşür, lakin nəzərəçarpacaq fərqlər var. Eyni media üstünlükləri olan şəxslər media vərdişlərinin qütbləşmiş təbiəti ilə bağlı fərziyyələrə meydan oxuyaraq, faktiki xəbər istehlak vərdişlərində əsaslı variasiya nümayiş etdirdilər.

3. Media istehlakında bildirilmiş və aşkar edilmiş üstünlüklər arasında fərq nədir?

Göstərilən üstünlüklər fərdlərin öz-özünə bildirdiyi media seçimlərinə və üstünlük verdiyi xəbərlərin miqdarına və növünə aiddir. Aşkar edilmiş üstünlüklər internet izləmə məlumatları vasitəsilə müşahidə edilən şəxslərin media istehlak vərdişlərinə aiddir. Tədqiqat medianın təsirini hərtərəfli başa düşmək üçün hər iki növ üstünlükləri nəzərə almağın vacibliyini vurğuladı.

4. İnsanların xəbər istehlakı vərdişləri partizan medianın inandırıcılığına necə təsir edir?

Tədqiqat, əyləncə saytlarına nisbətən daha az xəbər saytı istifadə edən şəxslərin partizan medianın inandırıcı təsirlərinə daha çox həssas olduğunu ortaya qoydu. Bununla belə, siyasi meyllərə gəldikdə, sorğu məlumatları ilə internetə baxış məlumatları arasında nəzərəçarpacaq uyğunsuzluq var idi ki, bu da ekstremal media pəhrizləri olan şəxslərin ilk növbədə mövcud inanclarına uyğun gələn nəşrlərdən təsirləndiyini göstərir.

5. Media üstünlükləri ilə bağlı gələcək tədqiqatlar hansı sahələri araşdıra bilər?

Tədqiqat ilk növbədə təhsil siyasətinə, adətən digər siyasi mövzulara nisbətən daha az qütbləşmə nümayiş etdirən sahəyə yönəlib. Gələcək tədqiqatlar media üstünlükləri və onların siyasi qütbləşməyə təsirini daha əhatəli şəkildə başa düşmək üçün müxtəlif problem sahələrini araşdıra bilər.