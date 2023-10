Kosmos Əsri Yer Atmosferində İz buraxır

By

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan son araşdırma Kosmik Əsrin Yer atmosferinə təsir etdiyini ortaya qoyur. Tədqiqatçılar, çox güman ki, kosmik gəmilərin və peyklərin buraxılması və qayıdışlarının sayının artması nəticəsində atmosferdə aerozollarda əhəmiyyətli miqdarda metal aşkar ediblər. Metalın bu mövcudluğu atmosfer kimyasını dəyişir, ozon təbəqəsinə və iqlimə potensial təsir göstərir.

Milli Okean və Atmosfer Administrasiyasından Den Mörfinin rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu kosmik gəmi ərintilərində istifadə olunan nisbətlərə uyğun gələn 20-dən çox element aşkar edib. Onlar müşahidə ediblər ki, litium, alüminium, mis və qurğuşun kimi bəzi metalların kütləsi kosmik gəmilərin yenidən daxil olması nəticəsində təbii kosmik tozda olan bu metalların konsentrasiyasını xeyli üstələyib. Təəccüblüdür ki, ozon təbəqəsini qorumağa və tampon etməyə kömək edən böyük sulfat turşusu hissəciklərinin demək olar ki, 10%-i alüminium və digər kosmik gəmi metallarından ibarət idi.

Alimlərin hesablamalarına görə, 2030-cu ilə qədər daha 50,000 min peyk orbitə çıxa bilər. Bu o deməkdir ki, növbəti bir neçə onillikdə stratosferik sulfat turşusu hissəciklərinin yarısına qədəri yenidən daxil olan metalları ehtiva edə bilər. Bunun atmosferə, ozon təbəqəsinə və Yerdəki həyata təsiri hələ də məlum deyil.

Stratosferi öyrənmək çətindir, çünki bu, insanların yaşamadığı bir bölgədir. Qısa müddətə bu bölgəyə yalnız ən yüksək uçuşlar daxil olur. Bununla belə, NASA-nın Havadan Elm Proqramının bir hissəsi olaraq alimlər stratosferdən nümunələr toplamaq üçün tədqiqat təyyarələrindən istifadə edirlər. Nümunə alınan havanın təzə və pozulmamış olmasını təmin etmək üçün alətlər burun konusuna bərkidilir.

Stratosfer atmosferin sabit və zahirən sakit təbəqəsidir. O, həm də Yerdəki həyatı zərərli ultrabənövşəyi radiasiyadan qorumaq üçün vacib komponent olan ozon təbəqəsinin evidir. Son bir neçə onillikdə ozon təbəqəsi təhlükə altında idi, lakin onun təmiri və doldurulması üçün əlaqələndirilmiş qlobal səylər göstərilmişdir.

Kosmik buraxılışların və qayıdışların sayının artması stratosferə daha çox metal daxil etməkdən məsuldur. Raketlər buraxıldıqca və peyklər yerləşdirildikcə, elm adamlarının hələ də anlamağa çalışdıqları şəkildə atmosferə təsir etmək potensialına malik olan metal hissəciklərin izini geridə qoyurlar.

Yekun olaraq, tədqiqat Kosmos dövrünün Yer atmosferində dəqiq nəticələrini müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac olduğunu vurğulayır. Tapıntılar göstərir ki, kosmik gəmilərdən və peyklərdən gələn metalların artan mövcudluğu iqlimə, ozon təbəqəsinə və planetimizin ümumi yaşayışına təsir göstərə bilər.

