SpaceX Falcon 42 Roketi ilə 9-ci Starlink Missiyasını Uğurla Başladı

SpaceX, ilin 42-ci Starlink missiyasını uğurla həyata keçirərək daha bir mərhələyə çatdı. Missiya Kaliforniyadakı Vandenberq Kosmik Qüvvələri Bazasındakı 9E Kosmik Launch Kompleksindən havaya qalxan Falcon 4 raketini əhatə edirdi. Raket onları ekvatora 21 dərəcə meylli 185 × 178 mil xüsusi orbitə yerləşdirməyi hədəfləyən 53 peykdən ibarət bir partiya daşıdı.

Daha əvvəl beş uçuşu tamamlayan Falcon 9 raketinin ilk pillə gücləndiricisi Sakit Okeanda 'Of Course I Still Love You' adlı pilotsuz təyyarə gəmisinə uğurlu eniş etdi. Bu gücləndirici müxtəlif missiyalar, o cümlədən Kosmik İnkişaf Agentliyi üçün ilk Tranş 0 missiyası və əvvəlki dörd Starlink çatdırılması missiyası üçün istifadə edilmişdir.

Bu missiya zamanı yerləşdirilən 21 peyk bu ilin əvvəlində təqdim edilmiş V2 Mini Starlink peykləridir. Onlar təkmilləşdirilmiş antenalar və daha böyük günəş panelləri ilə təchiz edilmiş əvvəlki V1.5 peyklərindən daha böyükdür. Bu təkmilləşdirmələr V2 Mini peyklərinə sələflərindən dörd dəfə çox ötürmə qabiliyyətini təmin etməyə imkan verir.

SpaceX bu yaxınlarda Starlink internet xidməti üçün 60-dan çox ölkədə iki milyondan çox abunəçiyə çatmasını qeyd etdi. 2019-cu ildən bəri şirkət 5,157 peyk buraxıb, onlardan 4,807-si hələ də orbitdə, 4,776-sı isə normal işləyir.

Bu uğurlu buraxılış SpaceX-in artan Starlink bürcləri vasitəsilə qlobal genişzolaqlı əhatə dairəsini təmin etmək məqsədinə töhfə verir. Şirkət istismarda olan peyklərin sayını artırmağa davam etdikcə, bütün dünyada daha çox istifadəçi etibarlı yüksək sürətli internetdən faydalanacaq.

Mənbə:

– SpaceX YouTube kanalı

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian Astrofizika Mərkəzi